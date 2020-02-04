Владельцу «Холидея» снова отказали в реструктуризации долга 15 млрд

Новости 04.02.2020 8:34 64

Кредиторы владельца ритейлера «Холидей» Николая Скороходова во второй раз отказались реструктуризировать его долги, (около 15 млрд рублей). Об этом сообщает «Коммерсант».

«Они не увидели надежных источников погашения долгов в представленном плане реструктуризации»,— расказал представитель одного из кредиторов.

Представители Скороходова отмечают, что продажа его личного имущества позволит погасить лишь 50 млн рублей из суммы задолженности.

Планы Николая Скороходова по реструктуризации долга

Первая версия

Первая версия реструктуризации презентовалась в прошедшем октябре. Согласно ей, предполагалось (при условии дисконта в 46%) восстановить рентабельность сети «Холди» на базе 313 магазинов-дискаунтеров в семи регионах Сибири. По плану, к 2022 году оборот сети должен был превысить 24 млрд рублей и принести 1,5 млрд рублей чистой прибыли. Однако кредиторы не поддержали предложение и потребовали реализации имущества Скороходова.

В декабре итоги собрания кредиторов рассмотрел суд и дал Скороходову два месяца на доработку плана реструктуризации долгов.

Вторая версия

В новом плане дисконт снижен до 35,5%. К концу 2022 года за счет доходов торговой сети «Холди» Скороходов намерен погасить около 950 млн рублей, за счет реализации имущества — 8,2 млрд рублей. Отмечается, что восстановление товарооборота сети займет около года.

«Несмотря на повторный отказ кредиторов утвердить план реструктуризации, мы будем отстаивать свою позицию. Суд может вопреки воле кредиторов ввести процедуру реструктуризации долгов при условии, что в этой процедуре кредиторам будет выплачено более 50% суммы долга и они получат больше, чем при введении процедуры реализации имущества»,— сказала представитель Николая Скороходова в суде Ирина Гребнева.

По ее словам, сейчас структура требований к господину Скороходову на 99,9% состоит из претензий, вытекающих из договоров поручительства.

«Даже при условии, что почти половину обязательств кредиторам предлагается списать, почти 15 млрд руб. — это огромная сумма, которую физлицо в рамках реструктуризации будет выплачивать очень долго». Кроме того, банкам как основным кредиторам переход процедуры в конкурсное производство выгоднее, поскольку позволит быстрее списать невозможную к взысканию задолженность», – выразил мнение партнер юридической компании «Нафко» Павел Иккерт, добавив, что реструктуризация в делах, связанных с поручительством, используется крайне редко.

Напомним, что банкротство "Холидея" ударило по бывшим поставщикам сети из Алтайского края. Конкурный управляющий массово подает в суды заявления, в которых требует отменять состоявшиеся ранее сделки и взыскивает с экс-поставщиков серьезные суммы. Бывшие поставщики обратились за помощью к властям и правоохранительным органам.