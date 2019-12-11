Барнаульские общественники предложили продлить трамвайные пути в центре города

Новости 04.02.2020 7:50 157

Барнаул может получить трамвайную перемычку, соединяющую проспект Красноармейский и улицу Челюскинцев. На то, чтобы проложить около 2 км трамвайных путей по проспекту Строителей, понадобится примерно 140 млн рублей. Проект возможен только при условии федерального финансирования в рамках специальной программы.

Накануне в паблике "Барнаульский электротранспорт" "ВКонтакте" появился пост, где шла речь о возможном строительстве трамвайной перемычки.

"Проспект Строителей и Павловский тракт являются местами концентрации пробок. Но как же сократить время в пути и разгрузить данное направление? Выход есть! Строительство трамвайных путей вдоль проспекта Строителей от улицы Челюскинцев до проспекта Красноармейского. Согласно расчетам работника МУП "Горэлектротранс" Александра Нестеренко, длина так называемой перемычки составит 1,748 км", - говорится в сообщении.

Ширина двухпутных трамвайных линий на прямых участках на обособленном полотне составляет 8,8 м, а при отсутствии опор в междупутье - 7 м.

При этом время в пути из новых микрорайонов (Попова/Власихинская) в центр сократится с 50-55 минут до 38-40 минут. Также предполагается возможность использования составов из двух трамваев для повышения провозной способности. Приблизительная стоимость работ составит 140 млн рублей.

Стоит добавить, что идея строительства перемычки не нова - ее проектировали еще в советское время. Впрочем, у ряда барнаульцев возникли серьезные сомнения в возможности строительства. И дело не только в финансировании, но и технических условиях. Причина - дом № 33 по проспекту Строителей, который находится слишком близко к дороге.

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К слову, в настоящее время Барнаул участвует в конкурсе на получение финансирования по программе ВЭБ РФ. Речь идет о масштабной реконструкции транспортных сетей. Теоретически новая трамвайная перемычка может стать одним из пунктов, куда планируется вложить деньги.