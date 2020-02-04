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Директора «Карандин-Арены» будут судить за халатность

Новости
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Генеральный директор барнаульской "Карандин-Арены" пойдет под суд по обвинению в оказании услуг, не отвечающих безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Известно, что в апреле 2019 года обвиняемый не запретил допуск на трибуну, на которой отсутствовали оградительные стекла. Это создало потенциально опасную ситуацию.

В один из дней произошло падение 5-летнего ребенка, который вместе с матерью пришел посмотреть игру своего отца. Проходя между трибуной и перилами, ребенок упал в проем возле ледового катка с 4-метровой высоты. В итоге несовершеннолетний получил повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью.

Директор спортивного комплекса своей вины не признал. Дело передано в суд.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: СК РФ по Алтайскому краю

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