«АлтайЕвроМоторс» открыл дилерские центры Toyota и Lexus в Барнауле

Новости 03.02.2020 18:30 170

В Барнауле технически запустились полнофункциональные дилерские центры Toyota и Lexus компании «АлтайЕвроМоторс» на Павловском тракте. Об этом сообщает «Континент Сибирь».

«АлтайЕвроМоторс» ранее стала победителем конкурса на право представления в Барнауле Toyota и Lexus. Изначально этим занималась «СЛК-Моторс», которая в 2016 году была признана банкротом.

Временные решения по брендам Toyota и Lexus располагались на действующей площадке компании на улице Попова, но при этом, предполагалось дальнейшее строительство полнофункциональных салонов на Павловском тракте, что и было в итоге сделано.

Новые дилерские центры построены в соответствии с последними стандартами Toyota и Lexus. Общая площадь запущенных автосалонов составила порядка 6000 кв.м.

Площадь шоу-рума «Тойота Центр Барнаул» — около 900 кв.м., а «Лексус Барнаул» — 700 кв.м. Сервисная зона Toyota и Lexus занимает в общей сложности более 2500 кв. м. Она оснащена семью постами кузовного ремонта, 14 постами слесарного ремонта, 2 постами шиномонтажа и однойпокрасочной камерой.

Отметим, что по данным «Автостат.Инфо», в 2019 году в Алтайском крае было зарегистрировано 808 новых автомобилей Toyota (4 место, +3,6%) и 293 Lexus (+5%). Для сравнения: за этот же период в Томской области было зарегистрировано 740 новых автомобилей Toyota и 218 Lexus, в Кемеровской области — 1657 новых автомобилей Toyota и 363 Lexus.