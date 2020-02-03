Фонд Александра Прокопьева объявляет конкурс видеороликов

Новости 03.02.2020 17:10 325

Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев и его Фонд социального содействия при поддержке губернатора Алтайского края Виктора Томенко объявляют медиаконкурс «Мы победили. Жизнь продолжается».

На конкурс принимаются видеоролики, в которых автор рассказывает о своем ветеране или труженике тыла.

"Расскажите о его участии в событиях военных лет, о боевых и трудовых подвигах. Если ваши ветераны войны или труженики тыла пережили войну, расскажите о том, как сложилась их мирная жизнь. Используйте все то, что бережно храните в семейном архиве: фотографии и документы, покажите письма с фронта, ордена и медали", - говорят организаторы конкурса.

Видеоролики могут быть сняты как на камеру, так и на телефон. С основными условиями конкурса и требованиями к работе можно ознакомиться на сайте Фонда.

Первый этап конкурса (это сбор работ) пройдет с 3 февраля по 15 марта, второй этап конкурса (определение финалистов) – с 16 по 22 марта, третий этап (оглашение результатов и вручение призов) - с 23 марта по 1 апреля.

Главный приз – поездка в Москву на празднование юбилейного Дня Победы, также в качестве призов определены ноутбук и смартфон.