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Жителя Бийска подозревают в убийстве ребенка

Новости
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В пятницу, 31 января, в одной из квартир Бийска было обнаружено тело полуторамесячного мальчика. Он скончался от травмы головы. Об этом сообщает СК России по Алтайскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи задержали 45-летнего отца ребенка. Сейчас он заключен под стражу. На сегодняшний день, изучаются все обстоятельства, ведется активное расследование

Отметим, что в 2019 году жительница Бийска Екатерина Шишкова убила свою 11-месячную дочь, которая своим криком мешала спать матери, которая в тот вечер вернулась домой в состоянии опьянения. После непродолжительных поисков женщина была найдена. Суд приговорил ее к 15 годам заключения.

Бийчанка получила 15 лет колонии за зверское убийство 11-месячной дочери

Бийчанка получила 15 лет колонии за зверское убийство 11-месячной дочери

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Гражданка свою вину в убийстве признала полностью

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Автор: Политсиб.ру

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