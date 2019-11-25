Последует ли за обильным снегопадом сильный паводок на Алтае?

Главный научный сотрудник ИВЭП СО РАН и доцент кафедры физической географии АлтГУ рассказали, следует ли жителям Алтайского края ожидать весной аномального паводка, передают «Вести-Алтай».
Рекорды по количеству осадков в этом году побили Рубцовск и Змеиногорск, где их выпало в 2,5 раза больше нормы. Приведет ли это к мощному паводку, рассказали главный научный сотрудник ИВЭП СО РАН Дмитрий Черных и доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем АлтГУ Наталья Харламова.
«Варьирование было значительное: от 20 до 90 сантиметров. Это выше среднемноголетней нормы. В Кулунде было 20 с чем-то, что уже много. В низкогорьях Алтая – за шестьдесят. Это значит, к концу зимы снега будет значительно больше нормы. Но не факт, что это приведёт к сильному паводку. Его прогнозируют на основе нескольких показателей: количества снега, количества влаги в нём и скорости таяния. И, конечно, промерзания почвы», – пояснил Дмитрий Черных.
Иногда учёные не только наблюдают за снегомерными рейками, которые установлены заранее, но и делают выезды. Чтобы установить рейку в нужном месте, нужно идти очень далеко. Такие замеры позволяют сделать выводы о предстоящей весне.
«У нас была очень тёплая осень. И сразу после жёлтых листьев наступило похолодание. Но выпал достаточный снежный покров, и вот мы уже обсуждаем с коллегами, что глубина промерзания почвы не очень большая. Но есть ещё два фактора. Первый – погода в феврале. В прошлом году рекордно низкая температура –41 °С была зарегистрирована в последний месяц зимы. Так что почва ещё может промёрзнуть, и воде некуда будет уходить. Второй – количество снега. Если в Барнауле выпало 130% нормы, то в Змеиногорске – 240. В феврале метелей, скорее всего, не будет, обещают синоптики. Идёт похолодание. А ситуация с половодьем окончательно прояснится как раз в конце третьего зимнего месяца», – Наталья Харламова.