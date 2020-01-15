Власти Алтайского края призвали готовиться к февральскому наводнению

Новости 03.02.2020 15:30 274

Власти Алтайского края сразу после обильных снегопадов начали готовиться к резкому потеплению. Синоптики полагают, что к выходным температура в Барнауле поднимется до +3 градусов, сообщает сайт региона.

«По оценке наших гидрометеослужб, с сегодняшнего дня в крае начинается потепление. Мы ожидаем очередной циклон. Будет умеренный снег с ветром до 15 метров в секунду. А по югу — мокрый снег, переходящий в дождь. По отдельным южным районам края температура может составлять +9 градусов»,— сказал зампред краевого правительства Игорь Степаненко.

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Губернатор Виктор Томенко потребовал проинформировать все органы местного самоуправления, организации и предприятия для принятия необходимых мер. Господин Степаненко отметил, что муниципалитетам необходимо взять на контроль объемы снега на крышах многоэтажных домов.

На прошлой неделе в районах Алтайского края начали снимать режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за обильных снегопадов.