Алтайский Минздрав «по головам» посчитает всех прибывающих из Китая

Минздрав Алтайского края ведет пофамильный учет всех граждан, прибывающих из Китая. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Данная работа проводится общими силами с территориальным управлением Роспотребнадзора и другими ведомствами. Проверяют как граждане Поднебесной, так и россиян. В их числе участники одного из ансаблей Алтайского края, студенты, туристы.
На сегодня под наблюдением находится 45 человек. Заболевших и лиц с подозрением на короновирусную инфекцию, в Алтайском крае нет. Профилактические мероприятия проходят и в вузах края - АлтГУ и АлтГТУ обучается 203 студента из Китая. Большинству из них продлены каникулы, составлены индивидуальные планы обучения, проводится дистанционное обучение.
Пока на территории региона данное заболевание не выявлено
Кроме того, ранее появилась информация о случае коронавируса в Бийске, но данные оказались ложными.
Что касается ситуации в целом по России, то правительство недавно внесло новый коронавирус 2019-nCoV в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
В конце января в стране выявили первых зараженных в Забайкальском крае и Тюменской области. РЖД с 3 февраля временно приостановила железнодорожное сообщение с Китаем. Ограничения действуют до особого указания.
Президент России Владимир Путин также поручил задействовать в эвакуации россиян из Китая Воздушно-космические силы. Всех вернувшихся на родину граждан поместят на 14-дневный карантин. Минобороны объявило о создании авиационной группировки из пяти самолетов, которая займется вывозом россиян из Китая. На борту каждого самолета будут находиться военные медики и специалисты в области вирусологии со средствами диагностики и медицинскими препаратами.
Его состояние в настоящий момент оценивается как удовлетворительное