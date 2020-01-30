Алтайский Минздрав «по головам» посчитает всех прибывающих из Китая

Новости 03.02.2020 14:50 186

Минздрав Алтайского края ведет пофамильный учет всех граждан, прибывающих из Китая. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Данная работа проводится общими силами с территориальным управлением Роспотребнадзора и другими ведомствами. Проверяют как граждане Поднебесной, так и россиян. В их числе участники одного из ансаблей Алтайского края, студенты, туристы.

На сегодня под наблюдением находится 45 человек. Заболевших и лиц с подозрением на короновирусную инфекцию, в Алтайском крае нет. Профилактические мероприятия проходят и в вузах края - АлтГУ и АлтГТУ обучается 203 студента из Китая. Большинству из них продлены каникулы, составлены индивидуальные планы обучения, проводится дистанционное обучение.

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Кроме того, ранее появилась информация о случае коронавируса в Бийске, но данные оказались ложными.

Что касается ситуации в целом по России, то правительство недавно внесло новый коронавирус 2019-nCoV в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

В конце января в стране выявили первых зараженных в Забайкальском крае и Тюменской области. РЖД с 3 февраля временно приостановила железнодорожное сообщение с Китаем. Ограничения действуют до особого указания.

Президент России Владимир Путин также поручил задействовать в эвакуации россиян из Китая Воздушно-космические силы. Всех вернувшихся на родину граждан поместят на 14-дневный карантин. Минобороны объявило о создании авиационной группировки из пяти самолетов, которая займется вывозом россиян из Китая. На борту каждого самолета будут находиться военные медики и специалисты в области вирусологии со средствами диагностики и медицинскими препаратами.