В 2020 году Россельхозбанк направит 10 млрд рублей на льготное ипотечное кредитование

Новости 03.02.2020 19:00 83

С января 2020 года РСХБ приступил к реализации программы льготной сельской ипотеки по годовой ставке до 3%. Выдача льготной ипотеки для обеспечения населения доступным и комфортным жильем на сельских территориях входит в состав государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 гг.

Общий объем выдач, запланированный банком на текущий год по этой программе, не менее 10 млрд рублей. Об этом сообщил зампредседателя правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов на пленарной дискуссии «Ипотечное кредитование в эпоху эскроу» в рамках ежегодной XVIII Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России».

В ходе своего выступления зампредседателя правления банка рассказал о востребованности ипотечных программ с господдержкой потребителями и строительной отраслью и задачах, которые удается решать с их помощью.

Так, основными задачами программы развития сельских территорий являются сохранение доли сельского населения в общей численности населения на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50%.

Говоря о возможности проекта оказывать поддержку рынку ипотечного кредитования Денис Константинов подчеркнул, что ипотечные программы с государственной поддержкой являются одним из драйверов роста ипотечного кредитования.

«Например, за прошлый год по программе субсидирования семей с детьми «Семейная ипотека» Банком было выдано около 5 млрд рублей. Реализация программы льготной сельской ипотеки поможет решить поставленные задачи в части развития сельских территорий. С момента запуска программы в Банк поступило уже более 1500 обращений на сумму более 3 млрд рублей», - сказал заместитель председателя правления банка.

Также программа сельской ипотеки включает в себя ряд возможностей для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, строительства жилых зданий. Для реализации госпрограммы разработаны продукты «Кредит на исполнение контракта» и «Тендерный кредит», и в настоящий момент Банком выявлена потребность от клиентов МСБ на сумму свыше 600 млн рублей.

XVIII Всероссийская конференция «Ипотечное кредитование в России» на тему «Ипотека 2020: эскроу и цифровая экосреда» организована информационным агентством AK&M при участии профильных ведомств и профессиональных деловых организаций. Конференцию открыла пленарная дискуссия, участники которой обсудили итоги рынка жилой недвижимости и ипотечного кредитования в 2019 году, проблемы и достижения внедряемой системы проектного финансирования, последние нововведения и законодательные инициативы. Спикерами дискуссии стали руководитель аналитического центра АО «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг, коммерческий директор МосТУ Группы «Эталон» Василий Фетисов, вице-президент ПАО «Группа Компаний ПИК» Дмитрий Тимофеев, председатель правления «Абсолют Банк» Татьяна Ушкова, руководитель бизнеса ипотечного кредитования и расчетов по сделкам с недвижимостью Банка «Санкт-Петербург» Екатерина Синельникова, представители Министерства финансов Российской Федерации, Банка России, Управления Росреестра по Москве и другие.