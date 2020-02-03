В 2020 году Россельхозбанк направит 10 млрд рублей на льготное ипотечное кредитование

С января 2020 года РСХБ приступил к реализации программы льготной сельской ипотеки по годовой ставке до 3%. Выдача льготной ипотеки для обеспечения населения доступным и комфортным жильем на сельских территориях входит в состав государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 гг.
Общий объем выдач, запланированный банком на текущий год по этой программе, не менее 10 млрд рублей. Об этом сообщил зампредседателя правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов на пленарной дискуссии «Ипотечное кредитование в эпоху эскроу» в рамках ежегодной XVIII Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России».
В ходе своего выступления зампредседателя правления банка рассказал о востребованности ипотечных программ с господдержкой потребителями и строительной отраслью и задачах, которые удается решать с их помощью.
Говоря о возможности проекта оказывать поддержку рынку ипотечного кредитования Денис Константинов подчеркнул, что ипотечные программы с государственной поддержкой являются одним из драйверов роста ипотечного кредитования.
«Например, за прошлый год по программе субсидирования семей с детьми «Семейная ипотека» Банком было выдано около 5 млрд рублей. Реализация программы льготной сельской ипотеки поможет решить поставленные задачи в части развития сельских территорий. С момента запуска программы в Банк поступило уже более 1500 обращений на сумму более 3 млрд рублей», - сказал заместитель председателя правления банка.
Также программа сельской ипотеки включает в себя ряд возможностей для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, строительства жилых зданий. Для реализации госпрограммы разработаны продукты «Кредит на исполнение контракта» и «Тендерный кредит», и в настоящий момент Банком выявлена потребность от клиентов МСБ на сумму свыше 600 млн рублей.