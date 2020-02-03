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Дорожники Барнаула присоединились к акции ОНФ по очистке города от снега (фото)

Новости
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Региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) привлекло несколько предприятий дорожной сферы к уборке снега с улиц в Барнауле на безвозмездной основе. Работы проводились в понедельник, 3 февраля.

Несколькими днями ранее, 28 января, «Барнаульское ДСУ № 4» и ПСК «Индустрия» расчистили улицы Папанинцев, Сергея Ускова и Балтийскую. А уже в начале февраля очистка от снега прошла в поселке Южном. Центральное ДСУ расчистило ряд пешеходных переходов, остановок и дорог.

Во вторник, 4 февраля, снег с улицы Кирова вывезет «Алтайдострой», расчистить тротуары ему помогут «Дорожные Знаки Алтая».

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

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