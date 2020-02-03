Дорожники Барнаула присоединились к акции ОНФ по очистке города от снега (фото)

Новости 03.02.2020 14:15 277

Региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) привлекло несколько предприятий дорожной сферы к уборке снега с улиц в Барнауле на безвозмездной основе. Работы проводились в понедельник, 3 февраля.

Несколькими днями ранее, 28 января, «Барнаульское ДСУ № 4» и ПСК «Индустрия» расчистили улицы Папанинцев, Сергея Ускова и Балтийскую. А уже в начале февраля очистка от снега прошла в поселке Южном. Центральное ДСУ расчистило ряд пешеходных переходов, остановок и дорог.

Во вторник, 4 февраля, снег с улицы Кирова вывезет «Алтайдострой», расчистить тротуары ему помогут «Дорожные Знаки Алтая».