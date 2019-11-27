Чиновники решают судьбу аварийного дома в Барнауле (обновлено)

Новости 03.02.2020 13:45 422

Барнаульские чиновники продолжают решать судьбу полуразрушенного аварийного дома на улице 1-ая Западная, 49а. Сегодня, 3 февраля, жителей должны посетить представители администраций Барнаула и Октябрьского района. Об этом сообщает общественная организация «Гражданский патруль».

В аварийном двуэтажном доме без крыши продолжают оставаться две пожилые пары и бабушка с маленькой внучкой. Старая двухэтажка наполовину заброшена, кровля разрушена, в потолках дыры, а по ночам слышен треск в перекрытиях. Общественники зафиксировали новые надломы в стенах, окнах и системе отопления.

«На днях трещины на наружной стене первого подъезда усилились, ранее установленные маячки практически отвалились. Дом повело настолько, что в окнах лопнули стекла, а в одной из квартир — трубы отопления. По всему зданию появилось много новых разломов. Неизвестно, что еще может здесь произойти и как скоро», — прокомментировал увиденное Игорь Берг, глава местного отделения общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» в Барнауле.

Барнаульский суд принял сторону жильцов аварийного дома в споре с мэрией Новости 27.11.2019 12:05 Октябрьский районный суд запретил барнаульской мэрии переселять жильцов аварийного дома №49 по улице 1-я Западная в маневренный фонд 1380

Ранее вопрос срочного переселения людей был поставлен на контроль прокуратуры и администрации губернатора Алтайского края. Власти города попытались переселить людей в маневренный фонд – здание бывшей больницы. Однако представители «Гражданского патруля» сочли это незаконным.

«Во многих регионах России мы сталкиваемся с ситуацией, когда местные власти вместо решения проблемы придумывают способы, как оправдать своё бездействие в вопросе с расселением ветхого и аварийного жилья. Очень жаль, что этим же путем идут власти Барнаула. «Гражданский патруль» будет добиваться максимально быстрого решения этой проблемы в интересах простых жителей», - прокомментировал глава общественной организации Ростислав Антонов.

В связи с новыми разрушениями «Гражданский патруль» готовит новое обращение в прокуратуру по факту халатности главы комитета ЖКХ Барнаула. Ситуация вынудила жителей обратиться в суд с исковыми заявлениями о предоставлении другого жилого помещения. В настоящий момент дела рассматриваются в Центральном районном Барнаула.

Оперативный комментарий мэрии на момент публикации получить не удалось.

UPD: Как рассказали "Политсибру" в пресс-службе барнаульской мэрии, с жителями дома встретились члены комиссии городского комитета ЖКХ совместно с сотрудниками полиции. Жителям вновь была разъяснена опасность пребывания в аварийном здании и в очередной раз предложено переехать в маневренный фонд. По словам пресс-секретаря, мэрия не имеет законного основания просто взять и купить людям квартиры – для этого должна состояться соответствующая конкурсная процедура. Однако застройщики в таких конкурсах участвуют весьма неохотно, поэтому дело двигается очень медленно. Пока новое жилье приобретено лишь одной семье, однако переезжать туда они отказались. Ранее также опровергалось предположение о том, что жилье в маневренном фонде, в которое предлагают временно переселиться обитателям дома № 49, ветхое. По словам представителя горадминистрации, оно отвечает всем требованиям безопасности.