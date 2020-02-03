Почти все россияне поддерживают поправки в Конституцию

ВЦИОМ провел опрос жителей России. Темой стало возможное внесение поправок в Конституцию. Об этом сообщает РБК. В итоге почти 90% одобрили предлагаемые поправки.
Опрошенные отвечали на вопросы о внесении тех или иных изменений в Основной закон страны. В качестве вариантов ответа они могли сказать: «скорее положительно», «скорее отрицательно», «скорее безразлично» и «затрудняюсь ответить».
Ожидаемо, наибольшее число одобрений получили инициативы направленных на социальную сферу. О скорее положительном отношении к предложениям закрепить в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат заявил 91% граждан (1% сказал о скорее отрицательном отношении), инициативу зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума скорее положительно оценили 90% (скорее отрицательно — 5%).
Вместо референдума по поправкам в Конституцию предлагается общероссийское голосование
Поправку, наделяющую президента России самостоятельно назначать руководителей силовых структур и прокуроров регионов после консультаций с Советом Федерации скорее положительно оценили 66% (скорее отрицательно — 12%), возможное исключение из Основного закона слова «подряд» применительно к срокам полномочий президента также заслужило положительную оценку 66% граждан (15% сообщили о скорее отрицательном отношении).63% россиян скорее положительно отнеслись к возможности установить приоритет российской Конституции над международными договорами (14% — скорее отрицательно), 62% — к расширению полномочий Совета Федерации (10% — скорее отрицательно), 61% — к предложению дать Госдуме право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров (10% — скорее отрицательно).
Решение будет приниматься на общенациональном референдуме
Также респондентам задали вопрос, являются ли для них лично возможные изменения в Конституции скорее важными или скорее неважными. 79% опрошенных сказали, что изменения скорее важны, 16% — что скорее не важны. Затруднились ответить 5%.Предложения главы государства считают важными большинство опрошенных во всех возрастных группах и во всех типах населенных пунктов.
Если говорить о возрастных группах, то максимум — 81% — зафиксирован в трех из них — 35–44 года, 45–59 лет и среди людей старше 60 лет. В возрастной категории 25–34 года о важности предложенных изменений сказали 79%, в категории 18–24 года — 61%.
Меньше всего тех, кто назвал предложения по изменениям в Конституции скорее неважными, среди жителей городов-миллионников (10%), больше всего — среди москвичей и петербуржцев (24%).
Жители Алтайского края зачастую прибегали к протестному голосованию на проводимых плебисцитах