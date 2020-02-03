Почти все россияне поддерживают поправки в Конституцию

Новости 03.02.2020 12:45 74

ВЦИОМ провел опрос жителей России. Темой стало возможное внесение поправок в Конституцию. Об этом сообщает РБК. В итоге почти 90% одобрили предлагаемые поправки.

Опрошенные отвечали на вопросы о внесении тех или иных изменений в Основной закон страны. В качестве вариантов ответа они могли сказать: «скорее положительно», «скорее отрицательно», «скорее безразлично» и «затрудняюсь ответить».

Ожидаемо, наибольшее число одобрений получили инициативы направленных на социальную сферу. О скорее положительном отношении к предложениям закрепить в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат заявил 91% граждан (1% сказал о скорее отрицательном отношении), инициативу зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума скорее положительно оценили 90% (скорее отрицательно — 5%).

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Следующей по одобрению стала инициатива об увеличении ценза оседлости для кандидатов в главы государства с 10 до 25 лет — 87% (скорее отрицательно относятся 5%), наделить Конституционный суд функцией проверки законопроектов по запросу главы государства на предмет соответствия Основному закону — 81% (о скорее отрицательном отношении сказали 4%), запретить иностранное гражданство и вид на жительство в другом государстве для губернаторов, членов правительства, госслужащих, судей, депутатов Госдумы, сенаторов и муниципальных служащих — 68% (скорее отрицательное отношение выразили 14%).

Поправку, наделяющую президента России самостоятельно назначать руководителей силовых структур и прокуроров регионов после консультаций с Советом Федерации скорее положительно оценили 66% (скорее отрицательно — 12%), возможное исключение из Основного закона слова «подряд» применительно к срокам полномочий президента также заслужило положительную оценку 66% граждан (15% сообщили о скорее отрицательном отношении).63% россиян скорее положительно отнеслись к возможности установить приоритет российской Конституции над международными договорами (14% — скорее отрицательно), 62% — к расширению полномочий Совета Федерации (10% — скорее отрицательно), 61% — к предложению дать Госдуме право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров (10% — скорее отрицательно).

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Также респондентам задали вопрос, являются ли для них лично возможные изменения в Конституции скорее важными или скорее неважными. 79% опрошенных сказали, что изменения скорее важны, 16% — что скорее не важны. Затруднились ответить 5%.Предложения главы государства считают важными большинство опрошенных во всех возрастных группах и во всех типах населенных пунктов.

Если говорить о возрастных группах, то максимум — 81% — зафиксирован в трех из них — 35–44 года, 45–59 лет и среди людей старше 60 лет. В возрастной категории 25–34 года о важности предложенных изменений сказали 79%, в категории 18–24 года — 61%.

При этом среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет зафиксирован самый высокий показатель тех, кто полагает, что предложенные изменения являются скорее неважными, — 35%.Среди жителей городов-миллионников о важности президентских предложений заявили 86%; среди жителей населенных пунктов, где проживают до 100 тыс. человек, — 81%, среди жителей городов с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек — 80%. Далее следуют жители городов с населением от 500 тыс. до 950 тыс. человек и сельские жители — по 78%, а также Москва с Санкт-Петербургом — о том, что считают инициативы главы государства скорее важными для себя лично, заявили 72%.

Меньше всего тех, кто назвал предложения по изменениям в Конституции скорее неважными, среди жителей городов-миллионников (10%), больше всего — среди москвичей и петербуржцев (24%).