Юные алтайские биатлонисты будут получать стипендию

Новости 03.02.2020 12:20 103

АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» под руководством Сергея Локтева, учредил именные стипендии для наиболее талантливых молодых биатлонистов 15-летнего возраста.

Ветераны биатлона выбрали 5 стипендиатов, и с января 2020 года данные стипендии будут отчисляться ежемесячно. В число стипендиатов вошли:

Павел Волков – чемпион первенства Сибирского Федерального Округа по биатлону, воспитанник Барнаульской федерации биатлона (тренер – Сергей Ковалев). Павел выиграл спринтерскую гонку, показав безупречную стрельбу без штрафа и высокую скорость на дистанции.

Валерия Дмитриева, занявшая 1 место в спринтерской гонке первенства Сибирского Федерального Округа по биатлону, воспитанница тренера Александра Вебера из Алтайского района.

Критериями отбора послужили не только спортивные результаты, но также хорошая учеба в школе и общественно полезный труд.