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Юные алтайские биатлонисты будут получать стипендию

Новости
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АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» под руководством Сергея Локтева, учредил именные стипендии для наиболее талантливых молодых биатлонистов 15-летнего возраста.

Ветераны биатлона выбрали 5 стипендиатов, и с января 2020 года данные стипендии будут отчисляться ежемесячно. В число стипендиатов вошли:

Павел Волков – чемпион первенства Сибирского Федерального Округа по биатлону, воспитанник Барнаульской федерации биатлона (тренер – Сергей Ковалев). Павел выиграл спринтерскую гонку,   показав безупречную стрельбу без штрафа и высокую скорость на дистанции.

Валерия Дмитриева, занявшая 1 место в спринтерской гонке первенства Сибирского Федерального Округа по биатлону, воспитанница  тренера Александра Вебера из Алтайского района.

Критериями отбора послужили не только спортивные результаты, но также хорошая учеба в школе и общественно полезный труд.

Автор: Политсиб.ру