Несистемную оппозицию не пустили на выборы в Алтайском крае

Новости 03.02.2020 11:45 95

9 февраля за пост главы Хомутинского сельсовета Целинного района будут бороться три кандидата. Об этом сообщается на сайте Избирательной комиссии Алтайского края. Обращает на себя внимание, что в числе 5 заявившихся кандидатов сразу двое представляли несистемную оппозицию.

В итоге к выборам допущены Инна Горшенева из «Единой России», Юрий Пастухов из «Справедливой России» и самовыдвиженец Татьяна Дудина.

Особое внимание привлекают кандидаты, которые получили отказ в регистрации. Ими оказались координатор Бийского отделения партии «Российский объединенный трудовой фронт» Конрад Маюнов и Сергей Чорный из «Партии социальных реформ – Прибыль от природных ресурсов - Народу».

Маюнов объяснил «Политсибру», с чем связан его недопуск.

«Мы забыли подать один из необходимых документов. Это наша вина», - сказал он.

С Сергеем Чорным на момент публикации материала связаться не удалось.

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Как рассказали «Политсибру» в крайизбиркоме, поводом для отказа в регистрации кандидатов стало отсутствие необходимых документов.

«А также наличие на день, предшествующий заседанию избирательной комиссии, документов, оформленных с нарушением требований законодательства. Кандидатов заранее известили о нарушениях, но они ничего не предприняли. В итоге им было отказано в регистрации», - сообщили в КИК.

О концепции «Партии социальных реформ – Прибыль от природных ресурсов - Народу» можно догадаться, исходя из названия. На сайте партии в соответствующем разделе находится только биография ее лидера Станислава Полищука.

Российский Объединённый Трудовой (РОТ) Фронт – политическая партия, выражающая и отстаивающая интересы трудящихся: рабочих и инженеров, медиков и педагогов, всех живущих на зарплату, а также учащейся молодежи и пенсионеров — будущих и бывших тружеников, сказано на сайте политобъединения. Лидер РОТ Фронта - Виктор Тюлькин.