Мэрия Барнаула вместе с Минспорта ускорит поиск площадок под ФОКи

Новости 03.02.2020 11:15 185

И.о. главы Барнаула Вячеслав Франк провел встречу с министром спорта Алтайского края Алексеем Перфильевым. Темой встречи стало строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в городе. По словам Перфильева, в ближайшие годы в краевом центре может появиться три новых ФОКа.

Участники совещания обсудили возможность размещения на территории краевой столицы целого ряда спортивных объектов. По федеральному проекту «Спорт - норма жизни» в Барнауле планируется строительство нескольких ФОКов, стоимость каждого - порядка 125 млн рублей.

«Сегодня мы можем говорить о строительстве трех таких объектах на территории краевого центра с вводом их в эксплуатацию в 2023 году», - сказал министр спорта.

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Отметим, большинство из имеющихся в городе спортивных объектов расположено в Центральном районе, тогда как районы с массовой жилой застройкой и новые кварталы испытывают дефицит спортивной инфраструктуры.

«Запрос от населения на размещение спортивных сооружений есть. Об этом свидетельствуют неоднократные обращения граждан», - подчеркнул замглавы администрации города Александр Артемов.

На сегодняшний день строительство ФОКов можно рассматривать на территории Индустриального и Ленинского районов города. Здесь есть необходимые земельные участки.

«К 2024 году в краевой столице число жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, должно составить не менее 55%, такая задача поставлена в указе президента России. Учитывая это, считаю необходимым ускорить работу по формированию площадок под строительство ФОКов и провести выездное совещание, на котором рассмотреть конкретные площадки под строительство», - сказал Вячеслав Франк.