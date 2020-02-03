Практический семинар «Налоговая стратегия бизнеса 2020–2025» пройдет в Барнауле 6-7 февраля

Новости 03.02.2020 13:15 69

"Налоговая стратегия бизнеса 2020 - 2025" (экономия, риски, безопасность).

Практический семинар с индивидуальной работой (только 10 мест в зале, материал адаптируется под задачи каждого участника). Для собственников бизнеса, руководителей, финансовых директоров, главных бухгалтеров, специалистов по налогам. 6-7 февраля 2020 года, город Барнаул.

Автор и ведущий: Мазаев Вячеслав Владимирович.

Практикующий налоговый консультант, лично внедрил десятки успешных проектов законной оптимизации;

Профессиональный аудитор, работал с предприятиями всех отраслей, любых размеров, в масштабе всей страны;

Автор и ведущий серии семинаров по налогообложению, кандидат экономических наук, провел более 3500 часов лекций и семинаров.

Программа работы (2 дня):

Этап 1 – Определяем текущие и перспективные риски налоговой оптимизации

Работа с однодневками и потенциально недобросовестными поставщиками, как избежать опасности

Отмена ЕНВД и патента (2020 и 2021), каковы перспективы других спецрежимов, как переходить, деловые цели

Усиление аналитической работы ФНС, откуда ждать новых сюрпризов, примеры реальных предприятий

Все данные о налогоплательщике уже собрали в один программный модуль: делаем самоанализ, готовим план защиты информации

Полный автоматизированный контроль операций по расчетным счетам, какие риски учесть (примеры свежих запросов налоговой)

Использование налоговиками информации от банка, оператора ЭДО, аудитора, технадзора и других «третьих лиц», что учесть в работе

Снятие налоговиками информации с каналов сотовой связи, мессенджеров, электронной почты – какие мероприятия внедрить

Когда данные о налоговых нарушениях уже уходят в Росфинмониторинг, кто предоставляет, в чём риски

Использование сети интернет, дистанционные закупки, скрытые осмотры, анализ рекламы и другие уловки контролеров

Контроль источников происхождения денежных средств, какие доначисления налогов будут при отсутствии источника

Контроль поступлений на банковскую карту физического лица, чего уже следует опасаться и как повлияет на налоговые схемы

Свежие признаки подготовки к прессингу по зарплатам в конверте, сколько осталось ждать до поголовных проверок

Дробление бизнеса: риски текущего периода и их развитие на перспективу

Формулируем итоговые векторы развития налогового контроля, вырабатываем новые линии защиты

Получаем - Итоговый перечень действий по подготовке к будущим реалиям налогового контроля: что делать, чтобы не получить сюрпризы

Этап 2 – Разбираем все налоговые риски (от уголовных до финансовых)

Способы работы с высоким налоговым риском, какие действия помогут избежать внимания контролеров

Блокирование расчетных счетов банками: свежие претензии на реальных примерах, перечень признаков и как их устранить

«Формальный документооборот» и другие новинки актов выездных проверок 2018-2019, как учесть и эффективно противостоять

Уголовная ответственность за налоги: как не стать обвиняемым, алгоритм действий, построенный автором на основе закона

Субсидиарная ответственность за налоги: как не заплатить всем своим имуществом, перечень оснований и их устранение

Каким образом вообще предъявляют и доказывают налоговую ответственность – практика по ст. 54.1 НК РФ

Как правильно структурировать бизнес, чтобы эффективно защищаться от претензий налоговых контролеров

Варианты использования нестандартных структур в бизнесе, особенности внедрения (товарищество, совместная деятельность, кооператив, фонд и т.д.)

Критерии отбора налогоплательщиков для проверок, как не стать объектом внимания (пошагово: признак отбора – способ снятия)

Стадия предпроверочного анализа – как её распознать, каким образом пройти без назначения проверки

Если проверка уже назначена: что предпринять для подготовки, как определить зоны риска и просчитать перспективы

Работа с проверяющими по ходу проверки: как выстроить линию поведения и правильно использовать права и обязанности сторон

Документальное оформление хозяйственных операций: на что проверяющие всегда обращают внимание в документах, примеры

Акт налоговой проверки: как проанализировать, на какие моменты обратить внимание, порядок оспаривания

Составление возражений по акту проверки: структура, ключевые пункты, анализ плюсов и минусов, оценка вероятных исходов

Оспаривание налогового акта, обжалование, суд: последовательность этапов, особенности прохождения, перспективы

Рекомендации и нюансы на успешных примерах снятия претензий по результатам налоговых проверок

Получаем - Итоговый перечень действий по подготовке бизнеса к налоговым рискам: таблица по всем граням ответственности

Этап 3 - Прорабатываем схемы и алгоритмы снижения НДС, налога на прибыль, налогов на имущество, НДФЛ, страховых взносов и спец. режимов

Как снизить налоговую нагрузку вообще без схем, какие нюансы расчетных механизмов часто упускают даже опытные главбухи

Какие налоговые схемы сегодня считаются наиболее рискованными, а какие пока относительно безопасны

Снижаем НДС - откуда «берётся»: налоговое окно, как его правильно закрыть и какую ошибку часто допускают на практике

Какой эффект может дать простое внедрение формулы: Зарплата + Налоги + Расходы без НДС + Прибыль

Работа с однодневкой или цепочкой, как защититься от ответственности (из практики защиты в налоговой)

Каким образом можно оптимизировать «прибыльные» налоги (на прибыль, УСН): черные, серые, белые варианты

Какие возможности существуют для снижения «имущественных» налогов (на имущество организаций, земельный, транспортный)

Как эффективно уменьшать «зарплатные» налоги, но отражать расчеты с персоналом официально

Обеспечение стабильного потока наличных средств при помощи не только ИП, но и простых учетных механизмов

Каковы способы ухода от однодневок: комплексный подход по варианту «платить правильно»

Как все вышеперечисленное реализуется на практике (практические примеры 2018-2019, «дьявол в деталях»)

Получаем - Итоговые таблицы вариантов снижения по всем налогам: НДС, Налог на прибыль, Зарплатные налоги, Спец. режимы

Этап 4 – Изучаем правила безопасного дробления бизнеса

Какие возможности специальных налоговых режимов можно использовать в целях управления налоговой нагрузкой

Дробление при двух компаниях на ОСН, неужели и здесь возможны доначисления, несколько реальных примеров

Кто он, «покупатель, не нуждающийся в НДС», как его найти и включить в работу по схеме дробления

Схема дробления при оптовой торговле ОСН – УСН: алгоритм законного исполнения, ошибки и примеры из зала суда

Схема дробления для лимита выручки УСН – УСН: алгоритм законного исполнения, ошибки и примеры из зала суда

Схема дробления при розничной торговле (ЕНВД, патент), разделение площади: алгоритм законного исполнения, примеры

Схема дробления в транспорте и прочих услугах ОСН – УСН: алгоритм законного исполнения, ошибки и примеры

Схемы дробления в производстве с торговлей ОСН – спецрежимы: алгоритм законного исполнения, примеры

Прочие схемы для применения спецрежимов (аренда, аутсорсинг, строительство, балансодержатель и т.д.)

Схемы дробления для получения затрат (услуги ИП, аренда, товарный знак и т.п.): алгоритм законного исполнения, ошибки

Схемы дробления спецрежим – ОСН для вычетов по НДС: варианты, риски, на что обратить внимание

Получаем - Рабочую таблицу с критериями по анализу структуры холдинга на дробление бизнеса

Этап 5 - Сводим воедино все сделанные наработки, докручиваем применительно к особенностям своего бизнеса