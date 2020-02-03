Практический семинар «Налоговая стратегия бизнеса 2020–2025» пройдет в Барнауле 6-7 февраля
"Налоговая стратегия бизнеса 2020 - 2025" (экономия, риски, безопасность).
Практический семинар с индивидуальной работой (только 10 мест в зале, материал адаптируется под задачи каждого участника). Для собственников бизнеса, руководителей, финансовых директоров, главных бухгалтеров, специалистов по налогам. 6-7 февраля 2020 года, город Барнаул.
Автор и ведущий: Мазаев Вячеслав Владимирович.
- Практикующий налоговый консультант, лично внедрил десятки успешных проектов законной оптимизации;
- Профессиональный аудитор, работал с предприятиями всех отраслей, любых размеров, в масштабе всей страны;
- Автор и ведущий серии семинаров по налогообложению, кандидат экономических наук, провел более 3500 часов лекций и семинаров.
Программа работы (2 дня):
Этап 1 – Определяем текущие и перспективные риски налоговой оптимизации
- Работа с однодневками и потенциально недобросовестными поставщиками, как избежать опасности
- Отмена ЕНВД и патента (2020 и 2021), каковы перспективы других спецрежимов, как переходить, деловые цели
- Усиление аналитической работы ФНС, откуда ждать новых сюрпризов, примеры реальных предприятий
- Все данные о налогоплательщике уже собрали в один программный модуль: делаем самоанализ, готовим план защиты информации
- Полный автоматизированный контроль операций по расчетным счетам, какие риски учесть (примеры свежих запросов налоговой)
- Использование налоговиками информации от банка, оператора ЭДО, аудитора, технадзора и других «третьих лиц», что учесть в работе
- Снятие налоговиками информации с каналов сотовой связи, мессенджеров, электронной почты – какие мероприятия внедрить
- Когда данные о налоговых нарушениях уже уходят в Росфинмониторинг, кто предоставляет, в чём риски
- Использование сети интернет, дистанционные закупки, скрытые осмотры, анализ рекламы и другие уловки контролеров
- Контроль источников происхождения денежных средств, какие доначисления налогов будут при отсутствии источника
- Контроль поступлений на банковскую карту физического лица, чего уже следует опасаться и как повлияет на налоговые схемы
- Свежие признаки подготовки к прессингу по зарплатам в конверте, сколько осталось ждать до поголовных проверок
- Дробление бизнеса: риски текущего периода и их развитие на перспективу
- Формулируем итоговые векторы развития налогового контроля, вырабатываем новые линии защиты
- Получаем - Итоговый перечень действий по подготовке к будущим реалиям налогового контроля: что делать, чтобы не получить сюрпризы
Этап 2 – Разбираем все налоговые риски (от уголовных до финансовых)
- Способы работы с высоким налоговым риском, какие действия помогут избежать внимания контролеров
- Блокирование расчетных счетов банками: свежие претензии на реальных примерах, перечень признаков и как их устранить
- «Формальный документооборот» и другие новинки актов выездных проверок 2018-2019, как учесть и эффективно противостоять
- Уголовная ответственность за налоги: как не стать обвиняемым, алгоритм действий, построенный автором на основе закона
- Субсидиарная ответственность за налоги: как не заплатить всем своим имуществом, перечень оснований и их устранение
- Каким образом вообще предъявляют и доказывают налоговую ответственность – практика по ст. 54.1 НК РФ
- Как правильно структурировать бизнес, чтобы эффективно защищаться от претензий налоговых контролеров
- Варианты использования нестандартных структур в бизнесе, особенности внедрения (товарищество, совместная деятельность, кооператив, фонд и т.д.)
- Критерии отбора налогоплательщиков для проверок, как не стать объектом внимания (пошагово: признак отбора – способ снятия)
- Стадия предпроверочного анализа – как её распознать, каким образом пройти без назначения проверки
- Если проверка уже назначена: что предпринять для подготовки, как определить зоны риска и просчитать перспективы
- Работа с проверяющими по ходу проверки: как выстроить линию поведения и правильно использовать права и обязанности сторон
- Документальное оформление хозяйственных операций: на что проверяющие всегда обращают внимание в документах, примеры
- Акт налоговой проверки: как проанализировать, на какие моменты обратить внимание, порядок оспаривания
- Составление возражений по акту проверки: структура, ключевые пункты, анализ плюсов и минусов, оценка вероятных исходов
- Оспаривание налогового акта, обжалование, суд: последовательность этапов, особенности прохождения, перспективы
- Рекомендации и нюансы на успешных примерах снятия претензий по результатам налоговых проверок
- Получаем - Итоговый перечень действий по подготовке бизнеса к налоговым рискам: таблица по всем граням ответственности
Этап 3 - Прорабатываем схемы и алгоритмы снижения НДС, налога на прибыль, налогов на имущество, НДФЛ, страховых взносов и спец. режимов
- Как снизить налоговую нагрузку вообще без схем, какие нюансы расчетных механизмов часто упускают даже опытные главбухи
- Какие налоговые схемы сегодня считаются наиболее рискованными, а какие пока относительно безопасны
- Снижаем НДС - откуда «берётся»: налоговое окно, как его правильно закрыть и какую ошибку часто допускают на практике
- Какой эффект может дать простое внедрение формулы: Зарплата + Налоги + Расходы без НДС + Прибыль
- Работа с однодневкой или цепочкой, как защититься от ответственности (из практики защиты в налоговой)
- Каким образом можно оптимизировать «прибыльные» налоги (на прибыль, УСН): черные, серые, белые варианты
- Какие возможности существуют для снижения «имущественных» налогов (на имущество организаций, земельный, транспортный)
- Как эффективно уменьшать «зарплатные» налоги, но отражать расчеты с персоналом официально
- Обеспечение стабильного потока наличных средств при помощи не только ИП, но и простых учетных механизмов
- Каковы способы ухода от однодневок: комплексный подход по варианту «платить правильно»
- Как все вышеперечисленное реализуется на практике (практические примеры 2018-2019, «дьявол в деталях»)
- Получаем - Итоговые таблицы вариантов снижения по всем налогам: НДС, Налог на прибыль, Зарплатные налоги, Спец. режимы
Этап 4 – Изучаем правила безопасного дробления бизнеса
- Какие возможности специальных налоговых режимов можно использовать в целях управления налоговой нагрузкой
- Дробление при двух компаниях на ОСН, неужели и здесь возможны доначисления, несколько реальных примеров
- Кто он, «покупатель, не нуждающийся в НДС», как его найти и включить в работу по схеме дробления
- Схема дробления при оптовой торговле ОСН – УСН: алгоритм законного исполнения, ошибки и примеры из зала суда
- Схема дробления для лимита выручки УСН – УСН: алгоритм законного исполнения, ошибки и примеры из зала суда
- Схема дробления при розничной торговле (ЕНВД, патент), разделение площади: алгоритм законного исполнения, примеры
- Схема дробления в транспорте и прочих услугах ОСН – УСН: алгоритм законного исполнения, ошибки и примеры
- Схемы дробления в производстве с торговлей ОСН – спецрежимы: алгоритм законного исполнения, примеры
- Прочие схемы для применения спецрежимов (аренда, аутсорсинг, строительство, балансодержатель и т.д.)
- Схемы дробления для получения затрат (услуги ИП, аренда, товарный знак и т.п.): алгоритм законного исполнения, ошибки
- Схемы дробления спецрежим – ОСН для вычетов по НДС: варианты, риски, на что обратить внимание
- Получаем - Рабочую таблицу с критериями по анализу структуры холдинга на дробление бизнеса
Этап 5 - Сводим воедино все сделанные наработки, докручиваем применительно к особенностям своего бизнеса
- Получаем – Итоговый комплекс решений по эффективному и безопасному снижению налогов в бизнесе как сегодня, так и на перспективу до 5 лет и более.
- По ходу работы решим сопутствующие вопросы: роли финансовых служб в налоговой оптимизации, построение эффективной бухгалтерии, организация системы планирования в компании и многое другое