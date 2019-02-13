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Замминистра покидает свою должность в Бурятии ради «спасения» алтайского туризма

Новости
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Заместитель министра туризма Бурятии Денис Ивлев уволился по собственному желанию, он планирует вернуться на Алтай. Ранее Ивлев занимал пост начальника отдела развития туризма в алтайском управлении.

Об увольнении высокопоставленного чиновника рассказал руководитель администрации главы и правительства Бурятии Баир Цыренов. Он выложил совместную фотографию с Ивлевым у себя в Facebook:

"Спасибо за совместную работу! Понятно, что многое из задуманного ещё не реализовано. Но жизненные обстоятельства никто не отменял. Желаю успешной работы в родном краю, не забывать Бурятию".

Алтайский чиновник назначен заместителем министра туризма Бурятии

Алтайский чиновник назначен заместителем министра туризма Бурятии

Новости

Всего на пост претендовал 31 человек

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Ивлев проработал в должности год - с февраля 2019-го. В Минтуризма он курировал комитет продвижения туристского продукта и поддержки субъектов туристской индустрии.

"Причина ухода банальна – позвали «спасать Родину», - сообщил Денис Ивлев агентству «Восток-Телеинформ». - Решение о том, где я нужнее - здесь, в Бурятии, или там, куда позвали, было принято мною весьма быстро".

Ивлев также добавил, что министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова была лучшим руководителем в его карьере на госслужбе.

Автор: Политсиб.ру

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