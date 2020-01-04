Двое жителей Алтайского края погибли от отравления угарным газом

Новости 03.02.2020 10:25 217

В райцентре Шипуново в ночь на 3 февраля два человека стали жертвами угарного газа. Наиболее вероятная причина случившегося - несвоевременно закрытая печная заслонка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Это уже далеко не первый случай отравления жителей края угарным газом, в связи с чем МЧС напоминает, что для человека угарный газ — сильнейший яд. Поступая в организм при дыхании, он проникает из легких в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином. В результате кровь утрачивает способность переносить и доставлять тканям кислород, и организм очень быстро начинает испытывать его недостаток. Ошибочно полагать, что угроза отравления существует только в домах с печным отоплением. Окись углерода образуется при неполном сгорании любого топлива.

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Первая помощь при отравлении угарным газом

При легких отравлениях (если дело ограничилось головокружением и тошнотой) обычно бывает достаточно вывести человека на свежий воздух. При тяжелых отравлениях и поражениях средней тяжести, как правило, нужна госпитализация.