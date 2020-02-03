Единоросс получил пост главы «сырного» сельсовета на Алтае при рекордной явке

Новости 03.02.2020 8:45 325

Выборы главы Куяганского сельсовета накануне прошли в Алтайском районе. Кампания завершилась убедительной победой кандидата от "Единой России" при необычно высокой явке.

На должность главы сельсовета претендовали три человека. Среди них - 46-летняя домохозяйка Елена Пивоварова (представляла "Справедливую Россию"), которая также входит в состав Собрания депутатов Куяганского сельсовета. Конкуренцию ей составляли 47-летний пенсионер Юрий Угачев (выдвинут от ЛДПР), а также 53-летняя Ирина Шелепова, работающая делопроизводителем в администрации Куяганского сельсовета ("Единая Россия").

В итоге Шелепова получила 85,52% (384 голоса), Пивоварова - 10,47% (47 голосов), а Угачев - 3,12% (14 голосов). Еще четыре бюллетеня (0,89%) оказались недействительными. Явка на выборах составила 68,03% (449 избирателей из 660, имеющих право голоса).

Напомним, в состав Куяганского сельсовета входит 4 населенных пункта, общая численность жителей - около 900 человек. Из них почти 90% проживают в административном центре - селе Куяган, известного своим маслосырзаводом.