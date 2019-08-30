Прокуратура ведет проверку после обрушения крыши кафе в Новосибирске

Новости 03.02.2020 9:35 155

Прокуратура проводит проверку в связи с обрушением крыши кафе в Новосибирске, передает «Интерфакс».

Что произошло в новосибирском кафе

В ночь с субботы на воскресенье в Новосибирске обрушилась крыша пристройки к одноэтажному зданию. Погибла девушка, пострадало четверо мужчин.

Кровля обрушилась в раздевалке одноэтажного здания, пристроенного к кафе, располагавшемуся на бульваре Молодежи, 36, корпус 1. Пристройка из сэндвич-панелей использовалась в качестве раздевалки ночного клуба. Здание находилось в ведении ГУП ЖКХ Новосибирского научного центра и ранее использовалось предприятием в качестве хозяйственной постройки.

Предварительно установлено, что пристройка рухнула около 03:00 по местному времени в воскресенье, не выдержав тяжести снега. В момент обрушения в кафе находилось 190 человек

«Площадь обрушения составила около 240 квадратных метров. До прибытия спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировалось 190 человек», - говорится в сообщении ГУ МЧС России Новосибирской области.

Как новосибирские власти отреагировали на обрушение крыши

Областной следком возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал в рухнувшей пристройке молодежную "гаражную вечеринку". Также инцидент проверяется прокуратурой.

«Прокуратура оценит законность использования и эксплуатации объекта недвижимости, пребывания в нем посторонних лиц в ночное время. Действиям должностных и ответственных лиц будет дана принципиальная оценка», - говорится в сообщении ведомства.

В связи с ЧП, мэр Новосибирска Анатолий Локоть провёл экстренное совещание. Решено повторно потребовать от организаций, независимо от их формы собственности, принять срочные меры по очистке кровель от ледовых и снежных навесов.

Ранее, в четверг 31 января в Новосибирске обрушилась крыша пятиэтажного дома на улице Народной. Пострадавших нет.