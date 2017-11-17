Выдающийся ученый-географ скончался в Барнауле на 84-м году жизни

Новости 03.02.2020 8:15 259

В минувшие выходные в Барнауле на 84-м году жизни скончался известный советский и российский ученый, основатель географического факультета АлтГУ Виктор Ревякин. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.

По словам родственников, Виктор Ревякин приехал на автомобиле с внуками на дачу, покидал снег, после чего упал и скоропостижно скончался. В следующем месяце доктору наук, профессору исполнилось бы 84 года.

Прощание состоится 4 февраля в 11:30 по адресу: улица Аносова, 8.

Виктор Ревякин родился 26 марта в селе Куяча (Алтайский район). С июля 1953 по август 1954 года работал учителем математики в семилетней школе совхоза «Пролетарский» в селе Сараса. В 1954 году поступил в Томский госуниверситет на географическое отделение геолого-географического факультета.

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В 1959 году поступил в аспирантуру Томского государственного университета по специальности «физико-географ» при кафедре общей географии. В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию.

В 1966–1968 годах являлся проректором университета научных знаний для учителей Томска. В 1978 году защитил докторскую диссертацию.

В 1981 году по приглашению ректора Алтайского государственного университета приехал в Барнаул, где занялся созданием географического факультета. В 1986-1989 годах работал в должности декана.

Был активным противником создания Катунской ГЭС. В 1980-х года возглавлял Алтайского отделение Всесоюзного географического общества. Мастер спорта и чемпион Сибири и Дальнего Востока по спортивной гимнастике.

Много лет являлся ведущим передачи "Край родной" на Алтайском телевидении. Сыграл эпизодическую роль капитана Ревякина в художественном фильме "Говорит Москва".

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В 1990-1993 годах - депутат РСФСР, член Верховного Совета РСФСР и член его президиума, а также председатель комитета по вопросам экологии и природопользования.

Является инициатором создания Тигирекского заповедника.

В 2001—2006 годах вновь был деканом географического факультета, и до 2008 года — заведующим кафедрой ландшафтного планирования.

Виктор Ревякин является автором около 200 научных публикаций, книг, атласов, а также монографий и научно-технических отчётов. Почетный член Русского Географического общества, действительный член Российской академии естественных наук и Российской экологической академии.