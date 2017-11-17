Выдающийся ученый-географ скончался в Барнауле на 84-м году жизни

В минувшие выходные в Барнауле на 84-м году жизни скончался известный советский и российский ученый, основатель географического факультета АлтГУ Виктор Ревякин. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.
По словам родственников, Виктор Ревякин приехал на автомобиле с внуками на дачу, покидал снег, после чего упал и скоропостижно скончался. В следующем месяце доктору наук, профессору исполнилось бы 84 года.
Прощание состоится 4 февраля в 11:30 по адресу: улица Аносова, 8.
В 1959 году поступил в аспирантуру Томского государственного университета по специальности «физико-географ» при кафедре общей географии. В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию.
В 1966–1968 годах являлся проректором университета научных знаний для учителей Томска. В 1978 году защитил докторскую диссертацию.
В 1981 году по приглашению ректора Алтайского государственного университета приехал в Барнаул, где занялся созданием географического факультета. В 1986-1989 годах работал в должности декана.
В 1990-1993 годах - депутат РСФСР, член Верховного Совета РСФСР и член его президиума, а также председатель комитета по вопросам экологии и природопользования.
В 2001—2006 годах вновь был деканом географического факультета, и до 2008 года — заведующим кафедрой ландшафтного планирования.
Виктор Ревякин является автором около 200 научных публикаций, книг, атласов, а также монографий и научно-технических отчётов. Почетный член Русского Географического общества, действительный член Российской академии естественных наук и Российской экологической академии.