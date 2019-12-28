Спикер Госдумы предложил разобраться, почему Алтайский край потерял 16 тысяч человек

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил по пяти регионам РФ с самой большой убылью населения создать рабочую группу с участием представителей профильных комитетов ГД, министерств и представителей этих регионов. Одним из пяти субъектов с наихудшими показателями является Алтайский край.
"Необходимо изучить причины неблагоприятной демографической ситуации в этих территориях и постараться найти решение, которое позволит снизить уровень смертности и отъезд жителей из этих регионов через повышение качества жизни людей, развитие экономики", - цитирует Володина "Интерфакс".
Создание рабочей группы планируется обсудить в понедельник, 3 февраля, на Совете Думы, сказал спикер.
Главными причинами смерти населения Алтайского края остаются болезни системы кровообращения и новообразования
Что касается Алтайского края, то в основном на отрицательную динамику повлияла естественная убыль населения. Так, за 11 месяцев прошлого года количество умерших в регионе превысило число родившихся на 10 671 человека. Вносит свой вклад в сокращение численности жителей миграция. В крае по итогам января-ноября 2019 года миграционная убыль населения составила 2427 человек.
Решение принято правительством РФ
Кстати, летом прошлого года Алтайский край официально вошел в десятку наиболее проблемных регионов страны. В каждый из субъектов был назначен куратор, призванный помочь территории выйти из тяжелой социально-экономической ситуации.
Куратором Алтайского края стал Максим Топилин (Минтруд). За прошедшие после этого полгода он несколько раз посетил регион, совместно с региональными властями была выработана программа ускоренного развития края. Вместе с тем в середине января Топилин, входивший в кабинет Дмитрия Медведева, ушел в отставку, как и все правительство. Позднее он возглавил ПФР. Кто станет новым куратором Алтайского края, пока неизвестно.
Население региона продолжает сокращаться
...Если смотреть на регионы-лидеры в России, то больше всего в 2019 году выросла численность населения в Москве (77,2 тысячи человек), Московской (88 тысяч), Тюменской (31,8 тысяч) областях, Краснодарском крае (29,6 тысяч) и Ленинградской области (28,5 тысяч).
Это естественная убыль и миграция внутри страны людей, думаю не стоит из этого создавать проблему. На Алтае не так уж плохо
Принятые законы о пенсии,налоги всё это целенаправленно на сокрашенние населения.Только врать не надо что призедент,правителство,госдума понятия не имеют откуда появилась такая проблема.
А сколько наших прописано,но фактически уехали из региона...патамушта нищета и безъисходность...
30 лет руления прошли, а они за это время только "предложили разобраться"....