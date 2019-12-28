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Спикер Госдумы предложил разобраться, почему Алтайский край потерял 16 тысяч человек

Новости
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил по пяти регионам РФ с самой большой убылью населения создать рабочую группу с участием представителей профильных комитетов ГД, министерств и представителей этих регионов. Одним из пяти субъектов с наихудшими показателями является Алтайский край.

"Необходимо изучить причины неблагоприятной демографической ситуации в этих территориях и постараться найти решение, которое позволит снизить уровень смертности и отъезд жителей из этих регионов через повышение качества жизни людей, развитие экономики", - цитирует Володина "Интерфакс".

Создание рабочей группы планируется обсудить в понедельник, 3 февраля, на Совете Думы, сказал спикер.

Теряем людей: в Алтайском крае растет естественная убыль населения

Теряем людей: в Алтайском крае растет естественная убыль населения

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По данным Росстата, наибольшая убыль населения в 2019 году отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысяч), Кемеровской (16,5 тысяч) областях, Алтайском крае (15,8 тысяч), Волгоградской области (15,8 тысяч).

Что касается Алтайского края, то в основном на отрицательную динамику повлияла естественная убыль населения. Так, за 11 месяцев прошлого года количество умерших в регионе превысило число родившихся на 10 671 человека. Вносит свой вклад в сокращение численности жителей миграция. В крае по итогам января-ноября 2019 года миграционная убыль населения составила 2427 человек.

И куратор в придачу: Алтайский край официально вошел в число самых отстающих регионов

И куратор в придачу: Алтайский край официально вошел в число самых отстающих регионов

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Решение принято правительством РФ

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Кстати, летом прошлого года Алтайский край официально вошел в десятку наиболее проблемных регионов страны. В каждый из субъектов был назначен куратор, призванный помочь территории выйти из тяжелой социально-экономической ситуации.

Куратором Алтайского края стал Максим Топилин (Минтруд). За прошедшие после этого полгода он несколько раз посетил регион, совместно с региональными властями была выработана программа ускоренного развития края. Вместе с тем в середине января Топилин, входивший в кабинет Дмитрия Медведева, ушел в отставку, как и все правительство. Позднее он возглавил ПФР. Кто станет новым куратором Алтайского края, пока неизвестно.

Мигранты из стран СНГ не сумели перекрыть поток покидающих Алтайский край

Мигранты из стран СНГ не сумели перекрыть поток покидающих Алтайский край

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Население региона продолжает сокращаться

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...Если смотреть на регионы-лидеры в России, то больше всего в 2019 году выросла численность населения в Москве (77,2 тысячи человек), Московской (88 тысяч), Тюменской (31,8 тысяч) областях, Краснодарском крае (29,6 тысяч) и Ленинградской области (28,5 тысяч). 

В целом население России за год сократилось на 35 622 человека, достигнув отметки 146,745 млн человек.

Автор: Политсиб.ру

Фото: duma.gov.ru

Комментарии (5)

1000

Vladimir

30 лет руления прошли, а они за это время только "предложили разобраться"....

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Алексей

Это естественная убыль и миграция внутри страны людей, думаю не стоит из этого создавать проблему. На Алтае не так уж плохо

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сидор
Алексей, депутатом пристроился,воруешь?
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сидор

Принятые законы о пенсии,налоги всё это целенаправленно на сокрашенние населения.Только врать не надо что призедент,правителство,госдума понятия не имеют откуда появилась такая проблема.

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Сергей

А сколько наших прописано,но фактически уехали из региона...патамушта нищета и безъисходность...

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