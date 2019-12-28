Спикер Госдумы предложил разобраться, почему Алтайский край потерял 16 тысяч человек

Новости 03.02.2020 7:40 953

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил по пяти регионам РФ с самой большой убылью населения создать рабочую группу с участием представителей профильных комитетов ГД, министерств и представителей этих регионов. Одним из пяти субъектов с наихудшими показателями является Алтайский край.

"Необходимо изучить причины неблагоприятной демографической ситуации в этих территориях и постараться найти решение, которое позволит снизить уровень смертности и отъезд жителей из этих регионов через повышение качества жизни людей, развитие экономики", - цитирует Володина "Интерфакс".

Создание рабочей группы планируется обсудить в понедельник, 3 февраля, на Совете Думы, сказал спикер.

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По данным Росстата, наибольшая убыль населения в 2019 году отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысяч), Кемеровской (16,5 тысяч) областях, Алтайском крае (15,8 тысяч), Волгоградской области (15,8 тысяч).

Что касается Алтайского края, то в основном на отрицательную динамику повлияла естественная убыль населения. Так, за 11 месяцев прошлого года количество умерших в регионе превысило число родившихся на 10 671 человека. Вносит свой вклад в сокращение численности жителей миграция. В крае по итогам января-ноября 2019 года миграционная убыль населения составила 2427 человек.

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Кстати, летом прошлого года Алтайский край официально вошел в десятку наиболее проблемных регионов страны. В каждый из субъектов был назначен куратор, призванный помочь территории выйти из тяжелой социально-экономической ситуации.

Куратором Алтайского края стал Максим Топилин (Минтруд). За прошедшие после этого полгода он несколько раз посетил регион, совместно с региональными властями была выработана программа ускоренного развития края. Вместе с тем в середине января Топилин, входивший в кабинет Дмитрия Медведева, ушел в отставку, как и все правительство. Позднее он возглавил ПФР. Кто станет новым куратором Алтайского края, пока неизвестно.

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...Если смотреть на регионы-лидеры в России, то больше всего в 2019 году выросла численность населения в Москве (77,2 тысячи человек), Московской (88 тысяч), Тюменской (31,8 тысяч) областях, Краснодарском крае (29,6 тысяч) и Ленинградской области (28,5 тысяч).

В целом население России за год сократилось на 35 622 человека, достигнув отметки 146,745 млн человек.