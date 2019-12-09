«Агитировала с детства»: откровенное интервью с депутатом АКЗС Вероникой Лапиной

Новости 03.02.2020 7:10 996

Одной из наиболее ярких фигур нынешнего созыва АКЗС является представитель фракции КПРФ Вероника Лапина. Редкая сессия обходится без ее выступлений или комментариев. Лапина играет заметную роль в политической жизни Рубцовска, традиционно отличающемся протестными настроениями.

"Политсибру" пообщался с депутатом АКЗС. Вероника Лапина рассказала изданию о своем пути в компартию, отношении к Сталину, поправкам Путина в Конституцию, внутрифракционных конфликтах и работе в Заксобрании. Кроме того, собеседница дала ответ на вопрос о соперничестве с персеком крайкома КПРФ Марией Прусаковой.

- Вероника, согласитесь, не вполне обычная история, когда молодая девушка придерживается коммунистических взглядов. Расскажите о том, как вы пришли в КПРФ.

- Мое мировоззрение формировалось постепенно, но есть ряд ярких этапов, которые можно назвать основополагающими. Начать стоит с того, что я росла в семье с коммунистическими взглядами. Когда были выборы в городской совет депутатов Рубцовска (в 90-х), я, будучи еще школьницей, помогала маме разносить агитационные листовки за кандидатов от КПРФ. Мне было лет семь, но уже тогда я осознавала, что делаю нужное и важное дело.

Помню, был период, когда не платили зарплаты учителям в школах. У нас отменили занятия, потому что учителя объявили забастовку. Мы с мамой пошли в магазин в центре города. Пока она совершала покупки я подошла к окну и увидела демонстрацию шедших по проспекту им.Ленина учителей. Меня тогда впечатлил плакат «Педагоги тоже люди!». По дороге домой мама рассказывала мне о том, что сейчас происходит в стране, почему не платят зарплату. Она вспоминала о Советском Союзе, как было раньше и что ей горько от происходящего. Иногда я – ребенок, ночами не могла уснуть, думая о том, что нас могут выселить из квартиры за неуплату услуг ЖКХ. Это был жуткий период перехода от социального государства к частной собственности. Меня, как коммуниста, сформировала эпоха.

В период моей учебы в школе произошел переход от бесплатного питания к платному. В первом классе мы все питались, а потом все изменилось. Мы приходили в школу, одноклассники, у которых не было денег на питание, голодные отсиживали уроки и шли домой. Я иногда перед школой плакала, потому что жизнь оказалась такой несправедливой с детства. Стоит ли объяснять, почему я понимаю, насколько важно обязательное бесплатное питание школьников?

- Учеба на истфаке как-то повлияла на вас?

- После школы я поступила на исторический факультет в АлтГУ. Подавляющее большинство моих знакомых историков придерживаются солидарных со мной взглядов. У них есть возможность анализировать исторические источники и понимание того, где правда, а где фальсификация фактов в интересах правящей власти.

Кстати, у нас был преподаватель, который являлся заместителем главы города и единороссом. Чем больше в его лекциях было негатива к коммунистам и советскому прошлому, тем больше я и мои однокурсники становились противниками «Единой России». Я и сейчас наблюдаю среди молодежи больше сторонников левых взглядов.

- Как вы в итоге оказались в КПРФ?

- Сначала я познакомилась с Владимиром Белкиным (депутатом АКЗС шестого созыва), он и предложил мне прийти в городское отделение КПРФ. Там уже встретилась с Сергеем Юрченко, он тогда был первым секретарем Рубцовского горкома (первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ, депутат Госдумы шестого созыва – прим.).

Дело шло к осени, к выборам в горсовет. Он предложил мне принять участие в работе предвыборного штаба. Я согласилась. Тогда в горсовет Рубцовска попали четверо коммунистов. В предыдущем созыве не было ни одного. Некоторое время спустя я уже вступила в партию, в которой я с 2012 года. В 2013 году в Москве прошла курсы в Центре политической учёбы при ЦК КПРФ.

- Насколько легко вам дается совмещение нескольких постов? Вы одновременно первый секретарь Рубцовского горкома, депутат АКЗС, пресс-секретарь краевого отделения.

- В нашей партии в принципе практикуется совмещение нескольких должностей. Особенно это важно, когда коммунист становится депутатом законодательного органа власти. В первую очередь мандат депутата используется как трибуна для выражения позиции партии по разным вопросам. Легко или нелегко, вопрос, прежде всего в эффективности. Если партийное руководство и избиратели считают, что ты эффективный, то и вопрос степени обременения задачами не встает. Что касается меня, то сложностей от совмещения ряда обязанностей у меня нет.

- Какая у вас была мечта? Вы всегда хотели проявить себя в политике?

- Самое интересное, что нет. В детстве я мечтала быть художником. Писать картины. После девятого класса мы с подругой поступали в Новоалтайское художественное училище. У меня была достаточно сильная графика и во время экзаменов ее высоко отметили. Но мы пропустили экзамен по живописи из-за того, что перепутали дни. В итоге о поступлении можно было забыть.

- Знаете, я слышал историю одного персонажа, который в начале 20 века тоже хотел быть художником, но ему не удалось поступить и он стал политиком...

- Да, эту историю многие слышали. Иногда стечение обстоятельств может сыграть чудовищную шутку.

- Комфортно ли быть публичной персоной, когда под прицелом находится, в том числе, и ваша личная жизнь?

- Есть депутаты, которые намеренно стараются повысить уровень популярности своих социальных сетей, используют даже платную рекламу, что наблюдается в Facebook, Instagram. Я в этом плане прирост подписчиков сдерживаю. В Instagram и в "Одноклассниках" у меня профиль закрыт, но зато всегда открыта моя приемная для граждан, у которых есть вопросы или проблемы, открыта страница в Facebook, где сосредоточено общение с журналистами. Ситуация разнится у федеральных политиков и региональных. Если у первых каждый шаг всегда под прицелом и разграничить личную жизнь невозможно, то в регионе при желании можно это сделать. У политика есть сторонники, но бывают и фанатики, которые не всегда к тебе расположены в виду разных причин, в том числе образа, который создали тебе СМИ.

Могу сказать, что хуже приходится в этом вопросе педагогам, за жизнью которых следят ученики, родители и общество в целом. Это создает трудности, невозможно отдохнуть в людном месте или выставить в социальных сетях фото в купальнике, даже если ты занимаешься плаванием.

- Многие критики обвиняют компартию в том, что она лишь имитирует политическую борьбу, а на самом деле весьма лояльна к власти. Как относитесь к подобным утверждениям? Как вы отреагировали на добровольный отказ выдвигать собственного кандидата на выборах губернатора Алтайского края в 2018 году?

- Многие избиратели и политтехнологи критиковали КПРФ за то, что они не выдвинули своего кандидата на выборы главы Алтайского края. Если мы посмотрим на этих политических экспертов, то заметим, что примеры их личных успехов или компетентные прогнозы отсутствуют. Люди, которые настаивали на выдвижении кандидата от КПРФ, хотели шоу, но наша партия не тамада, которая по запросу будет кого-то развлекать. Для прохождения муниципального фильтра нам было необходимо 548 подписей муниципальных депутатов, а это подразумевало необходимость договариваться с «Единой Россией». На такую сделку мы идти не хотели.

Сегодня мы еще раз убедились, что то решение было правильным. Мы сберегли ресурсы. У нас агитационной работой занимаются рядовые коммунисты. Просто так растрачивать их потенциал, чтобы легитимировать избрание другого основного кандидата, мы не хотели. Эти политтехнологи предсказывали второй тур в Республике Алтай и хороший результат оппозиции, но административный ресурс был мобилизован и показал то, что показал.

- В апреле губернатор Виктор Томенко отчитается о работе краевого правительства за 2019 год. Какие-то оценки исполнительной власти региона вы готовы дать уже сейчас?

- Самой очевидной проблемой Алтайского края я считаю здравоохранение. Только одно это направление тянет на неудовлетворительную оценку. Происходящее в этой сфере характеризует работу исполнительной власти Алтайского края в целом. Партийную позицию при голосовании по отчету главы региона мы сформируем позже.

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- Видите ли вы себя в следующем созыве АКЗС?

- Я полагаю, что ситуация может обернуться так, что выборы нам придется проводить не в Заксобрание, а сначала в Государственную Думу. Для многих не было секретом, что в будущем усилится роль Госсовета. Точно также разговоры ходили о возможной отставке правительства и секрет полишинеля, что обсуждается вариант досрочных выборов в Госдуму. Вопрос заключается в механизме ликвидации текущего состава. Будет это роспуск или самороспуск.

Возможно, вопрос выборов в нижнюю палату парламента страны станет для краевого отделения в ближайшее время более актуальным. Вижу ли себя в следующем созыве АКЗС? Это решать партии. Если отделение КПРФ меня там видит, то я буду выполнять партийное поручение с максимальной самоотдачей.

- Как вы относитесь к предложенным президентом поправкам в Конституцию?

- Меня несколько удивляет тот ажиотаж, который возник после предложения этих поправок. Бесконечно можно смотреть на воду, огонь и на то, как меняется действующее законодательство для того, чтобы остаться у власти. Общаясь со сторонниками Путина, я всегда прошу назвать хоть одну реформу, которая бы сделала жизнь моего собеседника лучше. Начинают возникать паузы. Человек впадает в ступор. Он ничего не помнит, кроме полицейской реформы, которая по сути ничего не изменила.

- Но ведь полицейская реформа была проведена по инициативе Дмитрия Медведева в годы его президентства.

- Называя вещи своими именами, никто не скажет, что период правления Медведева не был "путинским". Последний оставался главным де-факто, поэтому все «медведевские» реформы, так или иначе, были приняты при Путине. Что ни назови, все было не в интересах простых людей. Обсуждаемые сегодня социальные поправки у многих людей вызывают справедливый вопрос о необходимости их внесения в Основной закон России.

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- Фракция КПРФ в Заксобрании первую половину созыва изрядно лихорадило. Чем вы это объясните?

- Везде есть слабое звено. Видимо, на тот момент интересы руководства Алтайского края совпали с интересами отдельных персонажей в нашей фракции. Один продался за платную ставку, другие начали бороться с Марией Прусаковой из-за ее усиления в регионе. Это совпало с президентскими выборами. В нашем регионе Павел Грудинин получил второй по стране результат. В этом была в том числе и заслуга Марии, которая выложила в социальных сетях смелое видео, где заявила, что каждый голос за Грудинина - это голос за отставку Карлина.

Чуть позже, часть депутатов фракции поняли, что с сильной позиции Прусакову сбить не удалось и вернулись на нашу сторону. Мария вновь стала руководителем фракции, а решение о её снятии признано судом незаконным. Думаю, исключенные из партии совсем скоро предпримут попытки вернуться в КПРФ перед выборами в 2021 году, а возможно и в 2020 году. Для многих из них доступ к власти или сама власть, это такой наркотик, без которого потом уже сложно существовать.

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- Поступали ли вам предложения от других политических сил перейти на их сторону?

- Думаю, в этом вопросе я для наших противников один из самых бесперспективных вариантов. Со мной никогда не велось прямых разговоров на эту тему. Были попытки разведать мою склонность к метаниям на предмет возможного перехода в стан другой политической силы. Мне намекали, что подобное решение может благоприятно отразиться и на моей карьере, но я в свое время отказалась и от платной ставки в АКЗС. На сегодняшний день я вижу себя депутатом, работающим на округе. Именно этого ждут от меня избиратели. Мне сложно представить, какую должность мне можно предложить для того, чтобы я изменила политическую ориентацию.

- Председателя АКЗС?

- Такую ставку не будут предлагать. Предлагают те варианты, благодаря которым можно получить управляемую фигуру. Для своего возраста я достигла достаточно. В 27 лет стала депутатом краевого Заксобрания. Несмотря на то, что я прошла по партийному списку, мой показатель по ряду участков был лучше, чем у соперника-единоросса. И это с учетом того, что у меня был скромный избирательный фонд. В 29 лет стала секретарем городского комитета КПРФ в Рубцовске. Кстати, кроме перечисленных должностей я еще и один из секретарей краевого комитета.

- Если позовут в Барнаул, то на кого вы оставите Рубцовск? Есть там люди, которым доверяете?

- Я не планирую менять город, но если по каким-то причинам встанет вопрос о смене руководства партии в местном отделении, то у нас есть резерв. Это сильная команда, которая готова работать. Конкретных фамилий называть я не буду, просто потому что не хочу сейчас подвергать их опасности и каким-либо интригам со стороны наших недоброжелателей.

- Как известно, вы историк по образованию. Удалось ли поработать по специальности?

- Да, мне удалось поработать. Я работала по совместительству и в силу личных причин совсем недолго. Сегодня работа учителей вообще напоминает благотворительность. Только с экрана телевизора говорят о повышении зарплаты. Если однажды ситуация поменяется в лучшую сторону я, возможно, задумаюсь о совмещении своей основной работы с преподавательской деятельностью.

- Чувствуете ли, что трудиться в парламенте сложно без юридических навыков или знаний по политологии?

- При наличии высшего образования, технического или гуманитарного, у тебя уже есть понимание системы работы с информацией. До того, как стать депутатом, я была активным общественным деятелем. Посещала сессии городского совета депутатов, изучала повестки сессий, документы, поэтому определенный базис был наработан уже тогда.

Что касается отсутствия юридического образования, то среди депутатов оно у единиц. Но надо понимать, что основные можно получить самостоятельно, с опытом и умением использовать сервисы, такие как «Консультант +». Для более сложных вопросов у нас в крайкоме есть юрист.

Могу привести пример ноября 2016 года, когда наш созыв только начал свою работу. Тогда единороссы приняли закон № 87-ЗС «О внесении изменений в отдельные законы Алтайского края в сфере социальной поддержки граждан». Согласно изменениям, была урезана социальная поддержка многих категорий населения. А для «семипалатинцев» абсолютно необоснованно. Чтобы сохранить существенную субсидию на оплату услуг ЖКХ, им приходилось отказываться от пакета льгот, как пострадавших от радиационного воздействия в пользу «ветерана труда». На лицо было явное противоречие федеральному закону. Наша фракция обратила на это внимание, но нас проигнорировали. В итоге митинг «семипалатинцев» в Рубцовске собрал 1,5 тысячи человек. В феврале губернатор поручил Заксобранию льготы этой категории граждан вернуть. Что и было сделано на сессии.

- Комфортно ли быть всегда в оппозиции, поскольку вы в меньшинстве, и законы продвинуть сложно, если этого не хотят единороссы?

- Да, мы как малочисленные народы России постоянно доказываем свои права на что-либо. С другой стороны, крайне мало законопроектов, которые инициированы депутатами «Единой России». Большинство законопроектов, которые они выдают под своим брендом, это инициативы различных министерств, которые уже приняты на федеральном уровне. Берут готовый документ, переделывают под реалии Алтайского края и в этом виде принимают. Что касается нас, то для партии коммунистов АКЗС это больше трибуна для выражения нашей позиции. Мандат депутата можно использовать для помощи избирателям, но практически невозможно для законотворческой деятельности той или иной партии. Если в Заксобрании Новосибирской области возможно консолидировать силы оппозиции для принятия или блокирования того или иного решения, то при текущем составе АКЗС в нашем регионе это невозможно.

- Ранее за яркий стиль одежды неоднократно критиковали лидера фракции Марию Прусакову. Как, по вашему мнению, должна одеваться женщина-депутат? Строгий стиль, или она может позволить себе некую вольность? Есть ли какое-то соперничество между Лапиной и Прусаковой?

- Последний вопрос интересует многих. Отвечу прямо. Конфликтов у нас не было, потому что у меня нет каких-то нездоровых амбиций, а у Марии нет опасений, что я ее могу «подсидеть». У нас нет соперничества. Мы не просто коллеги. У нас сохраняется дружеская связь, которая не мешает нам быть политическими союзниками и помогает взаимодействовать вне работы.

Отвечая на вопрос по дресс-коду, могу сказать, что политика в России для молодых женщин это перспективное поле деятельности. Думаю, Мария грамотно самовыражается. Кто знает, может ее стилем и образом однажды будут называть какое-то направление в моде. Думаю, внимание привлекает больше не ее стиль, а то, что она интересная, красивая женщина, и чтобы она не надела, она будет привлекать внимание. В этом плане, независимо от одежды, тебя всегда будут обсуждать. Иногда такое случается в политике, да и везде, что людям интереснее обсудить не твои дела, а то, в чем ты одет или как выглядишь.

- Ну, и заключительный вопрос. Вероника, как вы относитесь к Сталину?

- Он для меня пример руководителя, который ставил интересы народы выше, чем личные. В преддверии юбилейной даты со дня Победы в Великой Отечественной войне стоит напомнить, что Иосиф Виссарионович был верховным главнокомандующим, а с девизом «За Родину! За Сталина!» советские солдаты шли в бой против врага и одержали победу. Могут ли современные солдаты представить себе, что их мотивацией защитить Родину будет президент страны?______________________________________________________________________________

Вероника Владимировна Лапина родилась 16 мая 1989 года в Рубцовске. В 2013 году окончила Алтайский государственный университет по специальности «История», получила квалификацию «Историк. Преподаватель истории». Членом КПРФ является с 2012 года. На сегодняшний день занимает пост первого секретаря Рубцовского горкома КПРФ, заместителя главы фракции КПРФ в АКЗС. Член бюро краевого отделения партии. Кроме того, она выполняет функции пресс-секретаря Алтайского краевого отделения КПРФ.