В Алтайском крае почтили память защитников Сталинграда. Фоторепортаж

Новости 02.02.2020 14:40 404

2 февраля отмечается 77-я годовщина разгрома советскими воинами немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1943 года. Это сражение имело переломное значение в ходе Великой Отечественной войны и в целом Второй Мировой.

В Барнауле цветы к Мемориалу славы возложили губернатор Алтайского края Виктор Томенко, спикер регионального парламента Александр Романенко, другие официальные лица. В памятных мероприятиях приняли участие руководители органов власти, ветераны, представители общественных и военно-патриотических объединений, горожане.

В 2000 году в столице края в память о героях Сталинградской битвы бульвар в центре города назвали бульваром Защитников Сталинграда. Сегодня также возложили цветы к памятному знаку, установленному в честь защитников города на Волге, и к плите, под которой хранится священная земля Сталинграда. В честь героев было дано несколько оружейных залпов.

Напомним, в контрнаступлении советских войск у Сталинграда участвовали сформированные на Алтае три дивизии (стрелковые и кавалерийская) и две стрелковые бригады. Всего в Сталинградском сражении участвовали более 40 тысяч воинов Алтая. Сибирское воинство внесло значительный вклад в победу в Сталинградской битве.

Одна из бригад, 42-я стрелковая, под командованием сибирского генерала, Героя Советского Союза Матвея Батракова практически полностью погибла, освобождая город на Волге. В марте 1943 года за мужество и отвагу, проявленные в боях под Сталинградом, бригада была награждена орденом Красного Знамени. В героической обороне Мамаева кургана отличилась 298-я стрелковая дивизия, впоследствии известная как 80-я гвардейская дивизия.

Многие улицы в Барнауле названы в честь этих воинских соединений и в честь Героев Советского Союза. В числе участников обороны Сталинграда наши земляки: Герой Советского Союза лётчик-ас Павел Плотников, Герой Советского Союза санинструктор Вера Кащеева, Герои Советского Союза Илья Шуклин, Иван Гулькин, Иван Ликунов.

А участник боев под Сталинградом Герой Советского Союза генерал-майор Нестор Козин, чья дивизия победоносно дошла до Берлина и участвовала во взятии Рейхстага, был в числе тех, кто зажигал Вечный огонь во время открытия Мемориала Славы на площади Победы в Барнауле.