Новый сервис поможет с поиском IT-решений алтайским предпринимателям

Новости 01.02.2020 17:40 552

Компания МТС запустила новый сервис Containerum Managed Kubernetes, созданный упростить жизнь предпринимателям Алтайского края при запуске новых IT-решений, увеличивая тем самым конкурентоспособность регионального бизнеса на рынке.

Новый сервис форсирует создание, развёртывание и управление IT-решениями в облаке, позволяя вдвое сократить время и деньги алтайских предпринимателей из ритейла, промышленности и финансов при разработке и внедрении бизнес-приложения и цифровых клиентских сервисов.

Создание приложений происходит в несколько этапов, ключевыми из которых являются разработка и запуск сервиса в эксплуатацию. При традиционном подходе сервисы разрабатываются в одной технологической среде, а внедряются в другой. Может возникать «конфликт» между средой разработки ИТ-решений и средой их внедрения и использования. Наличие в одном месте – контейнере – всех необходимых компонентов для создания и запуска приложений позволяет не тратить время на адаптацию ИТ-решений к новому окружению. Такой подход позволит снизить затраты на разработку и вывод новых ИТ-решений на рынок. Сервис Containerum Managed Kubernetes, в свою очередь, предоставляет возможность для работы с неограниченным числом контейнеров в облачной среде.

Сервис автоматизирует контроль и руководство IT-инфраструктуры, где находятся приложения клиентов. Повышается надёжность работы приложений клиентов благодаря перераспределению входящего клиентского трафика и автоматического масштабирования. Также сервис создаёт резервные копии кластеров для обеспечения бесперебойной работы IТ-решений.

Банки, брокерские и инвестиционные компании края смогут ускорить запуск клиентских сервисов, чат-ботов, голосовых помощников и сервисов онлайн-банкинга. У онлайн-ритейла появится возможность быстро масштабировать ресурсы своих сайтов в соответствии с входящим трафиком. Технологические компании буду в состоянии оперативнее обновлять свои решения, минимизируя время их простоя.

Сервис предоставляется бесплатно, компании платят ежемесячно только за потребляемый объем облачных ресурсов. Существует две версии сервиса – базовая и продвинутая. Используя продвинутую версию, клиенты получают проактивный мониторинг IТ-ресурсов со стороны провайдера, техподдержку на всех этапах, высокую доступность практически на уровне 100 % и прямую связь с архитекторами сервиса. Базовая версия предназначается в первую очередь для создания и испытаний IТ-решений, продвинутая – для бизнес-запуска и использования критически значимых приложений.