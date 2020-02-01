Новый облачный контейнер ускорит запуск IT-решений для бизнеса Алтайского края

Компания МТС запустила новый сервис Containerum Managed Kubernetes, созданный упростить жизнь предпринимателям Алтайского края при запуске новых IT-решений, увеличивая тем самым конкурентоспособность регионального бизнеса на рынке.
Новый сервис форсирует создание, развёртывание и управление IT-решениями в облаке, позволяя вдвое сократить время и деньги алтайских предпринимателей из ритейла, промышленности и финансов при разработке и внедрении бизнес-приложения и цифровых клиентских сервисов.
Создание приложений происходит в несколько этапов, ключевыми из которых являются разработка и запуск сервиса в эксплуатацию. При традиционном подходе сервисы разрабатываются в одной технологической среде, а внедряются в другой. Может возникать «конфликт» между средой разработки ИТ-решений и средой их внедрения и использования. Наличие в одном месте – контейнере – всех необходимых компонентов для создания и запуска приложений позволяет не тратить время на адаптацию ИТ-решений к новому окружению. Такой подход позволит снизить затраты на разработку и вывод новых ИТ-решений на рынок. Сервис Containerum Managed Kubernetes, в свою очередь, предоставляет возможность для работы с неограниченным числом контейнеров в облачной среде.
Банки, брокерские и инвестиционные компании края смогут ускорить запуск клиентских сервисов, чат-ботов, голосовых помощников и сервисов онлайн-банкинга. У онлайн-ритейла появится возможность быстро масштабировать ресурсы своих сайтов в соответствии с входящим трафиком. Технологические компании буду в состоянии оперативнее обновлять свои решения, минимизируя время их простоя.