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Прокуратура заставила районные власти на Алтае привести в порядок местные кладбища

Новости
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Шелаболихинским районным судом рассмотрены и удовлетворены 9 исковых заявлений прокурора о признании бездействия органов местного самоуправления незаконным. Муниципалитеты обязали оборудовать кладбища в соответствии с требованиями санитарных норм.

Как показала прокурорская проверка, проведенная в 2019 году, на обследованных кладбищах отсутствовали урны для сбора мусора, асфальтированные площадки для мусоросборников, водоснабжение, сказано на сайте надзорного органа.

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По результатам проверки будет принято процессуальное решение

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В соответствии с решениями суда до начала октября 2020 года муниципалитеты должны привести состояние кладбищ Шелаболихинского района в соответствие с требованиями СанПиН. Исполнение судебных решений находится на контроле в прокуратуре.

Автор: Политсиб.ру

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