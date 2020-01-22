Алтайский губернатор обсудил с главой Минздрава строительство перинатального центра

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко накануне провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили строительство нового перинатального центра и перспективы развития в регионе санаторно-курортного лечения.
Олег Хорохордин стал одним из первых руководителей регионов, с которыми встретился новый министр после своего назначения, уточняет сайт правительства РА.
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«Республика Алтай входит в число регионов с наиболее высокой рождаемостью, при этом в регионе сохраняется высокая младенческая и материнская смертность. Именно поэтому создание современных условий оказания акушерско-гинекологической и неонатологической медицинской помощи является одним их приоритетных вопросов», – отметил Олег Хорохордин.
Михаил Мурашко заверил, что в министерстве готовы рассмотреть возможность включения перинатального центра Республики Алтай в существующие федеральные программы поддержки систем регионального здравоохранения. Для обоснования строительства будет подготовлено медико-технологическое задание на проектирование медучреждения.
Ранее Telegram-канал сообщил, что Хорохордин попал в больницу якобы из-за проблем с алкоголем