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Алтайский губернатор обсудил с главой Минздрава строительство перинатального центра

Новости
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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко накануне провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили строительство нового перинатального центра и перспективы развития в регионе санаторно-курортного лечения.

Олег Хорохордин стал одним из первых руководителей регионов, с которыми встретился новый министр после своего назначения, уточняет сайт правительства РА.

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«Республика Алтай входит в число регионов с наиболее высокой рождаемостью, при этом в регионе сохраняется высокая младенческая и материнская смертность. Именно поэтому создание современных условий оказания акушерско-гинекологической и неонатологической медицинской помощи является одним их приоритетных вопросов», – отметил Олег Хорохордин.

Михаил Мурашко заверил, что в министерстве готовы рассмотреть возможность включения перинатального центра Республики Алтай в существующие федеральные программы поддержки систем регионального здравоохранения. Для обоснования строительства будет подготовлено медико-технологическое задание на проектирование медучреждения.

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Автор: Политсиб.ру

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