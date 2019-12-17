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Алтай показал худший результат в промпроизводстве среди всех сибирских регионов

Новости
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Республика Алтай заняла последнее, 10-е место, среди регионов СФО по индексу промпроизводства за 2019 год. Средний показатель по Сибири равен 101,4%, тогда как в РА только 89,3%, сообщает Новосибирскстат.

В Сибири наивысший индекс промпроизводства зафиксирован в Хакасии - 108,8%, далее расположились - Омская (103,6%), Новосибирская (102,4%), Кемеровская (102,4%) области, Алтайский (101,2%), Красноярский (101%) края, Томская область (100%), Тыва (99,7%), Иркутская область (98,6%).

Для справки, средний индекс промпроизводства в России за 2019 год составил 102,4%.
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Напомним, в 2019 году в Алтайском крае по сравнению с 2018 годом индекс промышленного производства составил 101,2%, в том числе в добыче полезных ископаемых – 120,9%, в обрабатывающих производствах – 101,1%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха – 91,7%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 104,7%.

Автор: Политсиб.ру

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