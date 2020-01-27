Первый заболевший коронавирусом выявлен в Восточной Сибири

Новости 01.02.2020 14:35 165

В России выявили два первых случая заражения инфекцией, вызванной новым типом коронавируса. Один из заболевших оказался в Забайкалье, другой - в Тюменской области. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Заболевшими оказались граждане Китая. После решения федеральных властей закрыть границу с КНР в восточных регионах страны временно ограничивается движение на пунктах пропуска: железнодорожный пункт «Забайкальск-Маньчжурия», автомобильные пункты «Забайкальск-Маньчжурия», «Староцурухайтуй — Хэйшаньтоу», «Олочи — Шивэй».

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Власти Китая в конце декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни (коронавирус 2019-nCoV) был установлен только 7 января.

С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 11 943 человек, 243 удалось вылечить, 259 человек погибли.

Минздрав порекомендовал лечить коронавирус у взрослых препаратами «Рибавирин», рекомбинантный «Интерферон бета Ib» и «Лопинавир/Ритонавир».