Первый заболевший коронавирусом выявлен в Восточной Сибири

В России выявили два первых случая заражения инфекцией, вызванной новым типом коронавируса. Один из заболевших оказался в Забайкалье, другой - в Тюменской области. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
Заболевшими оказались граждане Китая. После решения федеральных властей закрыть границу с КНР в восточных регионах страны временно ограничивается движение на пунктах пропуска: железнодорожный пункт «Забайкальск-Маньчжурия», автомобильные пункты «Забайкальск-Маньчжурия», «Староцурухайтуй — Хэйшаньтоу», «Олочи — Шивэй».
Разрабатывается две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования
Власти Китая в конце декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни (коронавирус 2019-nCoV) был установлен только 7 января.
С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 11 943 человек, 243 удалось вылечить, 259 человек погибли.
Роспотребнадзор порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай до стабилизации эпидемиологической ситуации