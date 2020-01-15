Каждый третий россиянин не сумел накопить на первый взнос по ипотеке - опрос

Новости 01.02.2020 13:30 194

38% россиян, желающих взять ипотеку, не имеют свободных средств для первого взноса по такому кредиту. Об этом пишет РБК со ссылкой на проведенный Райффайзенбанком опрос.

В среднем россияне копят на первоначальный взнос по ипотеке от двух до четырех лет. Согласно опросу, только 6% респондентов могут справиться с этим меньше чем за год, 17% потенциальных заемщиков способны набрать нужную сумму за год, а 29% опрошенных формируют первоначальный взнос в течение пяти лет. 35% из тех, кто готов накопить нужную сумму, откладывают какую-то деньги на первоначальный взнос каждый месяц.

«Подобное поведение более характерно для женщин, чем мужчин. Мужчины же более склоны к риску: они в два раза чаще женщин инвестируют накопленные средства», — говорят аналитики.

Большинство опрошенных копят деньги на первоначальный взнос на вкладах. Почти треть, от тех кто сберегает, просто хранят наличные дома, менее 7% инвестируют свои сбережения до того, как накопится подходящая сумма.

«Женщины чаще полагаются на наследство или помощь родителей, при этом мужчины предпочитают получать деньги под залог имеющейся недвижимости», — указывают эксперты.

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Опрос охватил более 2 тысяч человек из 17 крупных городов России. Среднестатистический респондент — человек 26-35 лет, с доходом 30-60 тысяч рублей в месяц и хотя бы одним ребенком.