О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Каждый третий россиянин не сумел накопить на первый взнос по ипотеке - опрос

Новости
194
0

38% россиян, желающих взять ипотеку, не имеют свободных средств для первого взноса по такому кредиту. Об этом пишет РБК со ссылкой на проведенный Райффайзенбанком опрос.

В среднем россияне копят на первоначальный взнос по ипотеке от двух до четырех лет. Согласно опросу, только 6% респондентов могут справиться с этим меньше чем за год, 17% потенциальных заемщиков способны набрать нужную сумму за год, а 29% опрошенных формируют первоначальный взнос в течение пяти лет. 35% из тех, кто готов накопить нужную сумму, откладывают какую-то деньги на первоначальный взнос каждый месяц.

«Подобное поведение более характерно для женщин, чем мужчин. Мужчины же более склоны к риску: они в два раза чаще женщин инвестируют накопленные средства», — говорят аналитики.

Большинство опрошенных копят деньги на первоначальный взнос на вкладах. Почти треть, от тех кто сберегает, просто хранят наличные дома, менее 7% инвестируют свои сбережения до того, как накопится подходящая сумма.

«Женщины чаще полагаются на наследство или помощь родителей, при этом мужчины предпочитают получать деньги под залог имеющейся недвижимости», — указывают эксперты.

Жители Алтайского края стали брать ипотеку на более длительный срок

Жители Алтайского края стали брать ипотеку на более длительный срок

Новости

Жители Барнаула стали чаще брать ипотеку с более длительным сроком

671
Опрос охватил более 2 тысяч человек из 17 крупных городов России. Среднестатистический респондент — человек 26-35 лет, с доходом 30-60 тысяч рублей в месяц и хотя бы одним ребенком.

Автор: Политсиб.ру

Фото: РБК

Комментарии (0)

1000