Отчеты главврачей на сессиях районных советов депутатов могут стать обязательными

Новости 01.02.2020 12:35 170

На текущей неделе в Министерстве здравоохранения Алтайского края прошло совещание с участием депутатов АКЗС. Участники встречи пришли к выводу, что зачастую негативная реакция со стороны общества вызвана дефицитом информации. Одним из вариантов была названа практика, когда главврачи ЦРБ смогут отчитываться на сессиях перед местными депутатами.

Народные избранники предложили Минздраву публично аргументировать свою позицию по важным для общественности темам. Также депутаты предложили ввести в районах края практику аналогичную краевой, когда представители ключевых ведомств и организаций выступают на сессиях с информацией или отчетом о своей работе.

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«Почему бы, например, главврачам районных больниц раз в год не выступать перед депутатами районных советов депутатов? В лице местных депутатов они могли бы рассказывать населению об актуальном состоянии медучреждения, своих успехах и проблемах. Когда люди слышат нормальные аргументы, то чаще всего относятся с понимаем даже к сложным ситуациям. Уверен, многие вопросы снимались бы автоматически», - предложил председатель правового комитета АКЗС Андрей Осипов.

Министр Дмитрий Попов поддержал эту идею, предложив реализовать ее в форме соглашения о сотрудничестве. По его словам, такой подход, а также регулярное участие главврачей в оперативных совещаниях у глав районов позволит эффективнее реализовывать госполитику в сфере здравоохранения, сообщает сайт Заксобрания.