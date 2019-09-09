Три кандидата поборются за кресло главы «сырного» сельсовета

Новости 01.02.2020 11:00 145

Первая избирательная кампания в текущем году в Алтайском крае состоится 2 февраля. Выборы пройдут в Алтайском районе - жители определятся с новым главой Куяганского сельсовета, сообщает крайизбирком.

Регистрацию прошли три кандидата. Среди них- 46-летняя домохозяйка Елена Пивоварова (представляет "Справедливую Россию"), которая также входит в состав Собрания депутатов Куяганского сельсовета.

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Кроме того, на кресло главы претендуют 47-летний пенсионер Юрий Угачев (выдвинут от ЛДПР), а также 53-летняя Ирина Шелепова, работающая делопроизводителем в администрация Куяганского сельсовета ("Единая Россия").

Отметим, в состав Куяганского сельсовета входит 4 населенных пункта, общая численность жителей - около 900 человек. Из них почти 90% проживают в административном центре - селе Куяган, известного своим маслосырзаводом.