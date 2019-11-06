В Алтайском крае начался прием документов для зачисления в первый класс по месту жительства

С 1 февраля в Алтайском крае стартовал прием документов для зачисления в первый класс детей, проживающих на закрепленной за школой территории. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начнется с 1 июля и продлится по 5 сентября, уточняет региональный Минобр.
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Подать заявление о приеме в первый класс родители (законные представители) могут при личном обращении в школу, а также в электронном виде на портале образовательных услуг Алтайского края, имея подтвержденную регистрацию на сайте госуслуг.
В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В этом случае родители ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую школу обращаются непосредственно в орган местного самоуправления.