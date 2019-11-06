В Алтайском крае начался прием документов для зачисления в первый класс по месту жительства

Новости 01.02.2020 11:30 158

С 1 февраля в Алтайском крае стартовал прием документов для зачисления в первый класс детей, проживающих на закрепленной за школой территории. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начнется с 1 июля и продлится по 5 сентября, уточняет региональный Минобр.

В новом учебном году в школу пойдут почти 31,5 тысяч первоклассников.

«Не нужно бояться»: власти рассказали, сколько школ будет построено в Алтайском крае Новости 06.11.2019 7:40 Виктор Томенко предложил министрам не паниковать, а решать поставленные задачи 4662

Подать заявление о приеме в первый класс родители (законные представители) могут при личном обращении в школу, а также в электронном виде на портале образовательных услуг Алтайского края, имея подтвержденную регистрацию на сайте госуслуг.

В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В этом случае родители ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую школу обращаются непосредственно в орган местного самоуправления.