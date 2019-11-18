Барнаульская мэрия рассказала, какие дороги отремонтируют в городе в 2020 году

Новости 01.02.2020 10:30 169

В новом сезоне по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле заасфальтируют 31 участок дорог. Это улицы Пушкина (участок от Промышленной до Ленина), Куйбышева (от Мусоргского до Дзержинского, переулок Ядринцева (от Партизанской до Ползунова) и другие.

Также продолжится реконструкция улицы Попова, начатая в прошлом году, и запланировано строительство дороги по Сиреневой (от Взлетной до Балтийской).

По некоторым объектам уже определены подрядчики, которые выполнят ремонт дорог. Это пять дорожно-строительных компаний: «Алтайдорстрой», «Автодорстрой» Барнаула, «Патай», «Барнаульское ДСУ №4», «Мостик». Аукцион на определение подрядных организаций по оставшимся объектам будет объявлен в феврале.

Барнаульская мэрия назвала первых подрядчиков на выполнение дорожных работ по нацпроекту Новости 18.11.2019 18:40 В конкурсе участвуют 6 лотов на общую сумму 266 млн рублей 1063

В рамках проекта на работы в 2020 году предусмотрено 905,02 млн рублей, в том числе 4 млн рублей - на мероприятия по организации дорожного движения.

В Барнауле национальный проект работает с 2017-го. К концу этого года количество нормативных автодорог должно быть приближено к 70%. Еще одна цель программы – уменьшить количество мест концентрации ДТП.

Полный список объектов, где будут вестись работы по нацпроекту в 2020 году можно посмотреть здесь.