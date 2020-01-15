Алтайский Минстрой подвел итоги года по жилищному строительству

Новости 31.01.2020 17:30 255

Минстрой Алтайского края опубликовал отчет об итогах жилищного строительства в минувшем году, основанный на данных Алтайкрайста за январь-декабрь 2019 года.

Всего в крае застройщиками возведено почти 11 тысяч новых квартир общей площадью почти 750 тысяч кв. м. Из них 324,6 тысяч кв. м (43,3 %) введено в эксплуатацию частниками.

Средняя стоимость строительства 1 кв. м общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений и без индивидуальных жилых домов составила 35,8 тысяч рублей.

По сравнению с 2018 годом, ввод жилья в крае снизился на 4,7%. Показатели выросли в Заринске и Славгороде (в 1,8 раз), Яровом (+47%), Бийске (+34,4%) и Рубцовске (+20,7%). В остальных городах этот показатель существенно снизился. Так, в Новоалтайске строительство «просело» на 53,5%, в Белокурихе – на 41,9%, в Алейске – на 25,2%, в Барнауле – на 5,3%.