Индустриальный район Барнаула могут разделить на две части?

Новости 31.01.2020 18:30 314

В Индустриальном районе Барнаула появится вторая территориальная избирательная комиссия. Решение было рассмотрено и принято в конце января во время заседания Центральной избирательной комиссии России. Об этом сообщает сайт ЦИК.

С таким предложением ранее выступила Избирательная комиссия Алтайского края. Причиной обращения стал высокий рост численности избирателей и значительное увеличение количества участковых избирательных комиссий на территории Индустриального района Барнаула.

По состоянию на 1 января 2020 года в Барнауле зарегистрировано 521 785 избирателей, из них 176 320 человек, что составляет порядка трети от общего числа, проживают в Индустриальном районе.

Многие полагают, что такая тенденция в скором времени приведет к разделению Индустриального района на две части. Это объясняется активной застройкой упомянутой части города, преобладанием там молодого населения.

Отметим, что весной текущего года в России должно состояться голосование по внесению поправок в Конституцию России.