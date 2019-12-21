Кузбасские строители будут добывать золото на Алтае

Новости 31.01.2020 16:30 302

Кемеровская строительная компания «КапиталСтройИнвест» выиграла аукцион на право разведки и добычи россыпного золота на участке «Река Ульмень» в Турочакском районе Республики Алтай, передает «Интерфакс».

КСИ предложил за пользование недрами 958,1 тысяч рублей при стартовой стоимости лота 871 тысяча рублей, перебив ставку соперника – ООО «Меганом». Срок действия лицензии на недропользование составит 15 лет.

Балансовые запасы участка по категории С1 оцениваются в 32 кг золота, прогнозные ресурсы по категории Р2 - в 104 кг.

Согласно курсу ЦБ на 31 января, 1 г золота стоит 3 202,9 рубля. Таким образом, выручка с месторождения может достигать полумиллиарда рублей.