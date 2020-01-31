Бойцы «Снежного десанта» отправились по районам Алтайского края (фото)

Новости 31.01.2020 15:50 104

В пятницу, 31 января, состоялся старт всероссийской патриотической акции «Снежный десант», в рамках которой студенты отправятся в районы Алтайского края.

Среди направлений работы участников акции взаимодействие с подростковыми и молодежными объединениями районов; проведение профориентационных и воспитательных мероприятий с подростками; проведение интерактивных занятий по формированию культуры здорового образа жизни, профилактики наркотического поведения, терроризма, экстремизма в молодежной среде и так далее.

С пожеланиями удачи «Снежному десанту - 2020» ко всем участникам акции также обратились председатель АКЗС Александр Романенко, зампредседателя правительства края Ирина Долгова, депутаты Государственной Думы России Олег Быков, Наталья Кувшинова, ректор АлтГТУ Андрей Марков, председатель совета ветеранов краевого студенческого отряда «Алтай» Борис Лысенко и другие.

В 2020 году участниками «Снежного десанта» стали 450 студентов и аспирантов Алтайского края и других российских регионов: Воронежской, Новгородской, Омской, Новосибирской, Томской, Челябинской областей, Красноярского и Пермского краев, а также города Москвы. Сформировано 19 студенческих отрядов и два отряда ветеранов - «Зимний аккорд» и «Старая гвардия». В этом году акция приобрела международное звучание - в рядах «Снежного десанта» работают представители Казахстана и Белоруссии.

За 10 дней бойцы побывают в 22 районах края: Баевском, Волчихинском, Завьяловском, Залесовском, Змеиногорском, Каменском, Краснощековском, Курьинском, Мамонтовском, Михайловском, Новичихинском, Павловском, Панкрушихинском, Первомайском, Ребрихинском, Романовском, Рубцовском, Суетском, Третьяковском, Тюменцевском, Угловском, Шелаболихинском.