В Бийске обсудили реализацию социальных инициатив из послания Президента

В Алтайском крае ведется работа по выполнению инициатив Президента, озвученных в послании Федеральному Собранию. Одной из важнейших тем стало обеспечение всех школьников младших классов бесплатными горячими обедами. С 1 сентября текущего года в школах региона порядка 120 тысяч детей будут кормить за счет бюджетных средств. Эти изменения обсудили накануне на политсовете «Единой России» в Бийске.
«Прорабатывая те посылы, которые дал Президент, мы должны довести до общественности, до людей, как это важно и реализовать эти инициативы Владимира Путина в сжатые сроки», – заявил председатель гордумы Бийска, секретарь городского отделения «Единой России» Сергей Ларейкин. Что касается бесплатного питания, то им в Бийске планируется обеспечить около 10 тысяч учеников начальных классов.
«Мы сегодня готовы организовать горячее питание - у нас достаточно развитая система и ответственные операторы школьного питания. Вопрос стоит в том, какова сумма, которая придет на каждого ребенка, каковы бюджеты, из которых будет финансироваться эта услуга, и конечно, нас волнует, какая доля будет муниципального образования», – заявила замглавы Бийска по соцвопросам Антонина Мелихова.
Один из вопросов, который поднимали на политсовете: как обеспечить общественность достоверной информацией, чтобы избежать ее искажений? Так, в Бийске уже на следующий день после послания Президента люди начали приходить в управление социальной защиты за новыми пособиями, а в одной из школ классный руководитель вернул родителям деньги за питание для учеников.
В заседании местного политического совета партии «Единая Россия» принял участие депутат Государственной Думы Александр Прокопьев.
В настоящее время в администрации Бийска ожидают принятия соответствующих нормативно-правовых актов, а также указаний и распоряжений министерства образования.