В Бийске обсудили реализацию социальных инициатив из послания Президента

Новости 31.01.2020 15:25 102

В Алтайском крае ведется работа по выполнению инициатив Президента, озвученных в послании Федеральному Собранию. Одной из важнейших тем стало обеспечение всех школьников младших классов бесплатными горячими обедами. С 1 сентября текущего года в школах региона порядка 120 тысяч детей будут кормить за счет бюджетных средств. Эти изменения обсудили накануне на политсовете «Единой России» в Бийске.

«Прорабатывая те посылы, которые дал Президент, мы должны довести до общественности, до людей, как это важно и реализовать эти инициативы Владимира Путина в сжатые сроки», – заявил председатель гордумы Бийска, секретарь городского отделения «Единой России» Сергей Ларейкин. Что касается бесплатного питания, то им в Бийске планируется обеспечить около 10 тысяч учеников начальных классов.

«Мы сегодня готовы организовать горячее питание - у нас достаточно развитая система и ответственные операторы школьного питания. Вопрос стоит в том, какова сумма, которая придет на каждого ребенка, каковы бюджеты, из которых будет финансироваться эта услуга, и конечно, нас волнует, какая доля будет муниципального образования», – заявила замглавы Бийска по соцвопросам Антонина Мелихова.

Кроме того, одним из нововведений станет доплата с 1 сентября пяти тысяч рублей педагогам за классное руководство. Для Бийска общая сумма таких доплат может составить почти 50 млн рублей в год. Кроме того, на шесть лет продлено действие маткапитала – его теперь могут получать и родители первого ребенка, а на второго сумма выросла на 150 тысяч рублей. Расширены меры поддержки семей с низкими доходами – выплаты будут назначаться на детей не до трех лет, как ранее, а до семи лет.

Один из вопросов, который поднимали на политсовете: как обеспечить общественность достоверной информацией, чтобы избежать ее искажений? Так, в Бийске уже на следующий день после послания Президента люди начали приходить в управление социальной защиты за новыми пособиями, а в одной из школ классный руководитель вернул родителям деньги за питание для учеников.

В заседании местного политического совета партии «Единая Россия» принял участие депутат Государственной Думы Александр Прокопьев.

В настоящее время в администрации Бийска ожидают принятия соответствующих нормативно-правовых актов, а также указаний и распоряжений министерства образования.