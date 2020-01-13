Генпрокуратура РФ: по итогам года преступность на Алтае значительно снизилась

Новости 31.01.2020 14:50 162

«Два Алтая» вошли в число регионов-лидеров по снижению уровня преступности в минувшем году. Это следует из аналитического доклада, опубликованного Генпрокуратурой РФ по итогам 2019 года.

Согласно данным ведомства, в 2019 году уровень преступности в России вырос на 1,6%. Зарегистрировано свыше 2 млн преступлений – это почти на 33 тысячи больше, чем в 2018 году. Снижение уровня преступности продемонстрировали всего два федеральных округа: Дальневосточный (- 0,6%) и Сибирский (-0,04%).

Преступность в Сибирском федеральном округе снизилась

В рамках СФО преступность наиболее сильно снизилась в Омской области (-7,6%) и Республике Алтай (-7,3%). Оба этих региона вошли в пятерку лидеров по РФ по снижению уровня преступности, уступив лишь Ненецкому АО (-12 %), Дагестану (-8 %) и Калужской области (-7,9 %). В Алтайском крае показатель преступности снизился на 3,5%.

Показатели преступности в Республике Алтай

Республика Алтай также вошла в топ-10 по РФ (заняв 9 место) по снижению доли преступлений, совершенных в общественных местах. Отмечается, что почти половина преступлений в республике совершается в состоянии алкогольного опьянения (46,9%). По этому показателю регион входит в тройку лидеров по РФ.

Всего в топ-10 по доле преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения входят 8 республик коренных народов Сибири + Забайкальский край и Кировская область. Некоторые исследователи объясняют это физиологическими особенностями усвоения и метаболизма алкоголя в организме представителей сибирских этносов.

Алтайский край в 2019 году «протрезвел»

Алтайский край, напротив, стал лучшим регионом, наряду с Московской областью (лишь незначительно ей уступив), по доле преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Отметим, что, по данным Алтайкрайстата, производство водки в регионе в 2019 году рухнуло, снизившись на 63,1%. Это связано с банкротством «Иткульского спиртзавода».

Почти каждое третье преступление в России (30,7 %) совершено в состоянии алкогольного опьянения (2018 год – 32,3 %). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество таких преступлений уменьшилось на 8 % (с 351 601 до 323 528).

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Кроме того, Алтайский край вошел в тройку регионов-лидеров (заняв 3 место) по снижению уровня зарегистрированных преступлений, а также в топ-3 по удельному весу рецидивистов. По данным Генпрокуратуры, 70,4% преступлений в регионе совершают лица, уже делавшие это ранее.

Также в России рекордно снизилось количество преступлений экстремистской направленности (-53,8%), по количеству приговоров за которые лидировал ранее Алтайский край.

Генпрокуратура отмечает, что преступность в городах выросла на 3,1%, в то время как в селах она сократилась на 3,5%. Эта тенденция затронула и Алтайский край, где на селе проживает почти половина населения, и Республику Алтай, в которой город всего один.

Большая часть преступлений в России связана с экономической ситуацией. Самое частое преступление – это кража, на втором месте – мошенничество. Самый частый преступник – лицо, не имеющее стабильного источника дохода.