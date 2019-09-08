Максим Банных присоединился к «Единой России»

Новости 31.01.2020 14:20 180

В рамках ежегодной ротации «Единой России» в Совет сторонников партии вышли новые четыре человека. Об этом сообщает сайт реготделения партии.

Больше всех внимание привлек Максим Банных, являющийся наследником «бизнес-империи» покойного Анатолия Банных. Последний, напомним, погиб в авиакатастрофе. Его вертолет разбился в феврале 2017 года над Телецким озером в Республике Алтай.

Ранее Максима Банных рассматривали как одного из кандидатов в АКЗС по второму избирательному округу. В последний раз довыборы в АКЗС проходили в сентябре 2019 года. Тогда депутатом по 2 округу стал Владимир Репкин. Довыборы состоялись в связи со смертью депутата АКЗС Александра Гукова.

Отметим, что кроме Банных, в Совет сторонников вступили еще три человека. Это и. о. руководителя «Молодой Гвардии» в Алтайском крае Виктория Анищенко, исполнительный директор общественной организации Центр социальной помощи и благотворительной поддержки «За добрые дела» Светлана Емшина и руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Галина Берлизова.