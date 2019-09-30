Алтайского «яблочника» признали виновным в избиении полицейского

Новости 31.01.2020 13:15 117

Зампредседателя Алтайского краевого отделения партии «Яблоко» Александр Кондоров признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщили в региональном отделении «Яблока».

Судья Железнодорожного районного суда Александр Ретивых приговорил Кондрова к двум годам лишения свободы условно, обязав выплатить 30 тысяч рублей компенсации морального вреда полицейскому. Прокуратура просила два года реального срока в колонии-поселении.

Выступая с заключительным словом, Александр Кондров не признал себя виновным, более того он заявил о том, что является пострадавшим от полицейских, которые превысили свои полномочия и необоснованно применили против него физическую силу и спецсредства.