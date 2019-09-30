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Алтайского «яблочника» признали виновным в избиении полицейского

Новости
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Зампредседателя Алтайского краевого отделения партии «Яблоко» Александр Кондоров признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщили в региональном отделении «Яблока».

Судья Железнодорожного районного суда Александр Ретивых приговорил Кондрова к двум годам лишения свободы условно, обязав выплатить 30 тысяч рублей компенсации морального вреда полицейскому. Прокуратура просила два года реального срока в колонии-поселении.

Выступая с заключительным словом, Александр Кондров не признал себя виновным, более того он заявил о том, что является пострадавшим от полицейских, которые превысили свои полномочия и необоснованно применили против него физическую силу и спецсредства.

Зампред «Яблока» в Алтайском крае пойдет под суд за нападение на полицейского?

Зампред «Яблока» в Алтайском крае пойдет под суд за нападение на полицейского?

Новости

Александру Кондрову грозит до пяти лет лишения свободы

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Автор: Политсиб.ру

Фото: yabloko-altai.ru

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