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«90% из них не выполняют свои обязанности»: алтайский губернатор раскритиковал рубцовские УК

Новости
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31 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко находится с рабочей поездке в Рубцовске. Глава региона оценил работы по преодолению последствий снегопадов и подверг критике работу управляющих компаний, передает сайт краевого правительства.

Вначале губернатор посмотрел на состояние основных и ряда второстепенных магистралей в Рубцовске. Маршрут движения Виктор Томенко выбирал сам, городские власти об этом заранее не были проинформированы.

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Губернатор вместе с главой города Дмитрием Фельдманом осмотрел состояние площади перед железнодорожным вокзалом, территорию городского мемориала. Губернатор обратил внимание на сугробы у Мемориала Славы. Прочищена только узкая дорожка к Вечному огню. На остальной территории снег не убран. Между тем 2 февраля пройдет празднование годовщины победы в Сталинградской битве.

В администрации города Виктор Томенко дал оценку проведенным работам: «Видно, что городские власти работают. Магистрали чистятся. Может, сил не хватает, но жизнедеятельность удается поддерживать».

По итогам осмотра дворов глава региона дал низкую оценку работе управляющих компаний. «90% из них не выполняют свои обязанности. Заметна работа лишь 6 из 60 управляющих компаний. Что делать с управляющими компаниями - нам надо всем вместе решать», - отметил губернатор.

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По словам Виктора Томенко, плохо ведется расчистка территорий, прилегающих к магазинам, предприятиям. Об этом должны позаботиться собственники зданий, владельцы компаний.

Сегодня губернатор также совершит рабочую поездку в Локтевский, Третьяковский и Змеиногорский районы.

Автор: Политсиб.ру

Фото: altairegion22.ru

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