«Как бельмо на глазу»: депутаты АКЗС порассуждали о новом корпусе АлтГУ

Новости 31.01.2020 13:45 379

Накануне, 30 января, барнаульский краевед Данил Дегтярев опубликовал видеообращение к горожанам и студентам АлтГУ. Он отметил, что планы по строительству нового корпуса Алтайского госуниверситета на месте сквера у площади Сахарова станут угрозой для исторического архитектурного ансамбля и уничтожат привычный всем образ центра Барнаула.

«Дорогие студенты. Я понимаю ваши нужны. Руководство вуза будет говорить вам, что есть только два пути. Это строительство нового корпуса на этом месте или продолжение обучения в старых аудиториях. Но это ложный выбор. Корпус можно построить и за Комсомольским проспектом в створе будущего Обского бульвара. Сквер же нужно сохранить, благоустроить и сделать тематическим сквером ученых», - сказал Дегтярев.

«Политсибру» обратился к депутатам Алтайского краевого Законодательного Собрания с просьбой оценить ситуацию и предложить пути ее возможного решения.

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Депутат АКЗС фракции «Единая Россия», зампредседателя комитета по социальной и экономической политике, промышленности и предпринимательству Дмитрий Аганов:

«Вопрос сложный. Как у жителя города, у меня свое мнение. Как человек, который понимает, что подрастающему поколению нужно больше места в вузе – другое мнение. Нужен ли корпус на месте этого сквера? Думаю, он должен быть последним вариантом из всех возможных. Как житель Барнаула я, наверное, не в восторге от этой идеи. Было бы проще принимать решение при визуальной демонстрации. Сделали бы разметку, чтобы было видно границы стройки. Если в итоге станет понятно, что он не будет выглядеть, как бельмо на глазу, то это другой вопрос. Но, если мы строительством корпуса рискуем порушить архитектурный ансамбль, который уже сформировался, то надо подумать над другими вариантами».

Кроме того Аганов достаточно скептично отнесся к теме какого-либо обсуждения в рамках круглого стола.

«Ну, вот было обсуждения по ФОКам. Что-то я не заметил, что общественники даже между собой смогли договориться. Та же история с экологами. У них тоже отличные друг от друга позиции. Я не против, чтобы вопросы обсуждались на всех уровнях, но решение все-таки должен принять Градсовет и муниципалитет».

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Не видит готового рецепта разрешения конфликта глава крайкома КПРФ, депутат АКЗС Мария Прусакова. Она сразу дала понять, что по ее мнению, в этой теме должны разобраться депутаты Барнаульской городской Думы и местные общественники.

«Я не эксперт в вопросах экологии и градостроительной деятельности и не представитель общественного сообщества, поэтому какого-то оригинального ответа, у меня на этот вопрос нет. Не представляю, как в этой истории сделать так, чтобы «и волки были сыты, и овцы целы», - объяснила депутат.

Более глобальный подход предложил депутат АКЗС, руководитель фракции ЛДПР Владимир Семенов:

«Тему благоустройства парков и возможности их застройки необходимо строго регламентировать. Иначе так все и будет у нас происходить. Вчера все воевали за сквер из-за отеля Radisson, сегодня это сквер у АлтГУ или парки для ФОКов, завтра еще что-то. Нужно просто понимать, что если не найти корень проблемы, то такие ситуации так и будут периодически возникать. Зеленые зоны, безусловно, нужны нашему городу, в связи с этим нужно проводить соответствующую политику».

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Любопытно было узнать, что скажет руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС Александр Молотов, который является доцентом кафедры конституционного и международного права в АлтГУ.

«Есть такой извечный принцип древнегреческой трагедии, которая гласит, что обе стороны до известной степени правы. Я понимаю претензии общественников, но и сам, как преподаватель АлтГУ я вижу своими глазами проблему нехватки места в аудиториях для студентов. Юристы и экономисты на Социалистическом откровенно ютятся. Библиотека также нуждается в переформатировании и расширении. Это не какие-то там «хотелки», заявляю это как преподаватель. Вуз может и рад бы принять другую территорию, но зачем, если за нее придется платить аренду», - пояснил депутат.

Он добавил, что АлтГУ, как и любой современный университет создается и функционирует по принципу кампуса, то есть все корпуса находятся друг от друга в шаговой доступности. В других городах, говорит Молотов, где корпусы находятся на отдаленных территориях друг от друга, студенты и преподаватели страдают от того, что им по несколько раз в день приходится объезжать по полгорода.

«Но с другой стороны, у нас в городе не так много рекреационных зон, мест для отдыха, зеленых зон. Это проблема, но надо понимать, что АлтГУ это все-таки опорный вуз, на который наш край опирается. Поэтому мне непонятно отсутствие в этой дискуссии краевой и городской власти. Правильным и цивилизованным способом было бы сесть за стол переговоров между общественниками и представителями вуза, где роль арбитра исполнили бы представители власти», - подытожил депутат АКЗС.

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Выступил за проведение переговоров депутат и руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев, который уточнил, что обсуждение должно быть реальным, а не имитирующим старания в поиске решения проблемы.

«Это должно быть в присутствии представителей вуза, архитекторов и представителей экспертного сообщества. То есть люди, компетентные в вопросах градостроительства, урбанистики. Мне известно, что озвучивались и предложения о развитии другой части. Не в сторону Социалистического проспекта, а в сторону гостиницы «Центральная». Знаю, что у архитекторов есть интересные предложения. Пока нужны реальные переговоры. Если диалога не будет, то будет конфликт. Центральная часть города, за каждый кусок которой сейчас разворачивается борьба, нуждается в развитии. Это - особо значимая территория. Это целый комплекс взаимосвязанных зеленых территорий», - рассказал он.

Также Вакаев отметил, что понимает, что территория нуждается не только в сохранении, но и в развитии. Он дал понять, что существует потенциал сделать из нее более качественную локацию, которая бы стала общественным пространством современного типа.

Напомним, что за последние несколько дней краевед Данил Дегтярев провел два пикета у стен Алтайского государственного университета. Кроме того, в середине февраля состоится митинг. Удивительным остается тот факт, что руководство АлтГУ даже не пытается найти компромисс и сесть за стол переговоров с гражданскими активистами.