Отдыхающие в Горном Алтае стали потреблять в 1,5 раза больше мобильного интернета

Новости 31.01.2020 12:05 94

Около 80% туристов, посещающих Горный Алтай, продолжает пользоваться мобильным интернетом на том же уровне, что и дома. Отличие заключается в том, что потребление контента из соцсетей на отдыхе сменяется его производством: фото- и видеосъемки достопримечательностей и горных красот, видеозвонки в мессенджерах, посты в социальных сетях. Статистика приведена компанией МТС.

Активные пользователи интернета, как правило, имеют пакетные тарифы с голосовой связью и мобильным интернетом по всей стране по фиксированной цене. Больше всего туристы пользуются интернетом с телефона в Чемале, на турбазах в окрестностях Аи. Популярны также «Манжерок», «Артыбаш» и «Бирюзовая Катунь», а также Элекмонар - точка старта для походов к Каракольским озерам. На Телецком озере больше всего пользуются смартфоном во время прогулки по берегу озера и на востребованных снегоходных маршрутах по всему региону, в том числе, маршруту на Каракольские озера, Северо-Чуйскому хребту и прочих.

В 2019 году к использованию услуг МТС подключились еще несколько гостиниц и баз отдыха в Горном Алтае. В частности, ГЛК «Телецкое», предпочел среди прочих МТС для использования услуг мобильной связи единого номера 8-800. Агротуристический комплекс «Инегень», расположившийся в Онгудайском районе на берегу Катуни, также подключили интернет МТС для использования сотрудниками и отдыхающими. Всего на сегодняшний день корпоративными клиентами МТС являются 39 отелей, туркомплексов и баз отдыха на территории Республики Алтай.

«Мы продолжаем развивать сеть LTE в республике. Скоростным интернетом могут пользоваться туристы во время путешествий на всех популярных маршрутах, где особенно высок спрос на услуги мобильного интернета. Только за этот год мы увеличили покрытие сети скоростного интернета 3 и 4G более, чем в 30 населенных пунктах края, в том числе значительная часть из них - малонаселенные», ― говорит директор филиала МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

С начала 2019 года мобильный интернет появился в 32 населенных пунктах Республики, объем переданного трафика в сетях МТС за год утроился.