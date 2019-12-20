Стало известно, кого из кандидатов допустили до выборов мэра Барнаула

Новости 31.01.2020 11:40 634

Все девять кандидатов, претендующих на пост главы Барнаула, допущены до участия в голосовании. Об этом «Политсибру» рассказал секретарь конкурсной комиссии Сергей Струченко.

«Единогласно было принято решение о регистрации всех участников конкурса в качестве кандидатов на должность главы Барнаула», - сказал он.

Отметим, что конкурс с участием зарегистрированных кандидатов состоится 6 февраля. Далее заседание Думы, на котором депутаты 14 февраля проголосуют за нового главу города.

Напомним, что документы в конкурсную комиссию подали:

Андрей Крылов – экс-глава «Партии Роста»;

Алексей Шипунов – временно безработный юрист;

Сергей Шумов – гендиректор «Ски Лайн»;

Вячеслав Франк – и.о.главы Барнаула «Единая Россия»;

Елена Хрусталева – депутат БГД от КПРФ;

Алексей Скосырский – депутат БГД от ЛДПР;

Василий Часовских - экс-кандидат в мэры Бийска;

Владимир Барсуков - пенсионер, кандидат в мэры Барнаула в 2010, 2012 и 2015 годах;

Артем Зеров - член Общественной палаты Алтайского края.