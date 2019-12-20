Стало известно, кого из кандидатов допустили до выборов мэра Барнаула

Все девять кандидатов, претендующих на пост главы Барнаула, допущены до участия в голосовании. Об этом «Политсибру» рассказал секретарь конкурсной комиссии Сергей Струченко.
«Единогласно было принято решение о регистрации всех участников конкурса в качестве кандидатов на должность главы Барнаула», - сказал он.
Отметим, что конкурс с участием зарегистрированных кандидатов состоится 6 февраля. Далее заседание Думы, на котором депутаты 14 февраля проголосуют за нового главу города.
Напомним, что документы в конкурсную комиссию подали:
Выберут главу города 14 февраля
а что КПРФ опять в поддавашки играет. не нашлось директора завода грамотного и опытного.
Очень хочется, чтобы Алексей Юрьевич Скосырский возглавил этот пост! !!!!!