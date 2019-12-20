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Стало известно, кого из кандидатов допустили до выборов мэра Барнаула

Новости
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Все девять кандидатов, претендующих на пост главы Барнаула, допущены до участия в голосовании. Об этом «Политсибру» рассказал секретарь конкурсной комиссии Сергей Струченко.

«Единогласно было принято решение о регистрации всех участников конкурса в качестве кандидатов на должность главы Барнаула», - сказал он.

Отметим, что конкурс с участием зарегистрированных кандидатов состоится 6 февраля. Далее заседание Думы, на котором депутаты 14 февраля проголосуют за нового главу города.

Напомним, что документы в конкурсную комиссию подали:

  • Андрей Крылов – экс-глава «Партии Роста»;
  • Алексей Шипунов – временно безработный юрист;
  • Сергей Шумов – гендиректор «Ски Лайн»;
  • Вячеслав Франк – и.о.главы Барнаула «Единая Россия»;
  • Елена Хрусталева – депутат БГД от КПРФ;
  • Алексей Скосырский – депутат БГД от ЛДПР;
  • Василий Часовских - экс-кандидат в мэры Бийска;
  • Владимир Барсуков - пенсионер, кандидат в мэры Барнаула в 2010, 2012 и 2015 годах;
  • Артем Зеров - член Общественной палаты Алтайского края.
Заявки подали. Что дальше? Чем займется конкурсная комиссия перед выборами мэра Барнаула

Заявки подали. Что дальше? Чем займется конкурсная комиссия перед выборами мэра Барнаула

Новости

Выберут главу города 14 февраля

4493

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

Комментарии (3)

1000

ТРОЛИК

Очень хочется, чтобы Алексей Юрьевич Скосырский возглавил этот пост! !!!!!

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Гость

а что КПРФ опять в поддавашки играет. не нашлось директора завода грамотного и опытного.

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Замполит
Гость, не нашлось завода!
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