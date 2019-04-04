Краевые чиновники отказались присвоить имя Евдокимова колледжу культуры

Новости 31.01.2020 11:15 527

Министерство культуры Алтайского края не нашло оснований для присвоения имени заслуженного артиста РФ, экс-губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова краевому колледжу культуры и искусств в Барнауле.

В декабре прошлого года с инициативой присвоить имя Евдокимова колледжу выступила общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» и краевед Данил Дегтярев. Петиция была опубликована на официальном сайте организации.

После окончания школы Евдокимов некоторое время учился в Барнаульском культпросветучилище на балалаечника. Это учебное заведение существует до сих пор и носит название «Алтайский краевой колледж культуры и искусств».

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Общественники отметили, что предложение не сопряжено с большими финансовыми расходами и не противоречит существующим в регионе традициям увековечивания памяти выдающихся земляков. Однако и руководство колледжа, и Минкультуры Алтайского края посчитали, что для данного учебного заведения Евдокимов недостаточно значимая фигура.

"По мнению преподавателей, творчество Евдокимова не связано с направлениями образовательной деятельности колледжа. По имеющимся архивным источникам Евдокимов обучался в данном учебном заведении крайне непродолжительное время и в дальнейшем не поддерживал какую-либо связь с учебным заведением. Таким образом, достаточных оснований для присвоения данному образовательному учреждению имени Евдокимова нет", - ответила общественникам министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

"К сожалению, наша инициатива не нашла поддержку там, где мы как раз ожидали ее получить - в самом колледже. Почему-то сотрудники не захотели, чтобы их учебное заведение носило имя одного из выдающихся деятелей алтайской культуры. В то же время и Министерство культуры края не пошло нам навстречу. Вероятно, наши чиновники еще не дозрели до понимания того, что, увековечивая память о "народных героях", они могли бы повысить и свой авторитет. А отказ возымеет обратный эффект для них", - заявил краевед Даниил Дегтярев.

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Увековечивание памяти Евдокимова в Алтайском крае обсуждается уже длительное время. Однако за четырнадцать лет ни один объект так и не получил имя заслуженного артиста.