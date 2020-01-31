ВТБ Лизинг увеличил число заключенных договоров на 15%

Новости 31.01.2020 10:55 109

В 2019 году ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) заключил порядка 33,5 тыс. новых договоров с клиентами. Это на 15% больше, чем годом ранее. Лизинговый портфель компании за отчетный период достиг 580,1 млрд рублей. По итогам 2019 года объем нового бизнеса ВТБ Лизинг составил 133,3 млрд рублей.

Ключевыми драйверами развития бизнеса компании в указанный период стали легковой и грузовой автотранспорт (42% нового бизнеса), железнодорожная (36%) и спецтехника (14%).

Наиболее динамично в 2019 году развивался сегмент спецтехники – новый бизнес здесь вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 18,8 млрд рублей. Доля льготного лизинга в портфеле спецтехники составила 14% или 2,7 млрд рублей, что на 376 млн рублей больше, чем годом ранее. Такому развитию способствовал старт реализации национальных проектов на 2019-2024 гг. в сфере жилищного и автодорожного строительства, обеспечивший высокий спрос на новое оборудование.

На четверть, до 55,5 млрд рублей, вырос новый бизнес в сегменте легкового и грузового автотранспорта. Доля грузовых автомобилей, приобретенных по программе господдержки, достигла 18% или 4 млрд рублей, увеличившись за год на 1 млрд.

Основная часть нового бизнеса ВТБ Лизинг пришлась на Москву (49%), Центральный федеральный округ (12%), Санкт-Петербург (7%), Сибирский (9%) и Приволжский (8%) федеральные округа. При этом наиболее динамично бизнес компании рос в Дальневосточном (114%) и Сибирском (83%) федеральных округах, а также в Санкт-Петербурге (71%) и Северо-Западном федеральном округе (65%).